上海有人唱国歌宣泄对封城不满 官方径直封禁“起来”词

中国/上海禁封/义勇军进行曲

中国上海封城造成大量民怨，许多民众通过社交媒体表达对封城造成的物资短缺和中国政府的不满。微博过去几天来封杀了多个与此有关的热搜话题，其中甚至包括中国国歌《义勇军进行曲》的第一句歌词“起来，不愿做奴隶的人们”。

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据美国之音报道称，微博封杀中国国歌歌词，西方观察人士直呼“太虚幻了”。该报道说，这不是中国社媒第一次封杀国歌内容。2020年武汉疫情爆发初期，“吹哨人”李文亮医生之死触发了网民们对当局的愤怒。当时，豆瓣曾以“含有激进时政或意识形态“为由封杀了同一句国歌歌词。

上海封城后，这句歌词和其中的一些关键字也成为了一些网民批评政府时引用的语句。上海说唱歌手方略Astro发布歌曲“New Slave”（新奴隶），批评政府滥用权力，忽视生命。他唱道，“当自由和思想意志被权力禁锢，当绿色的通道封锁上成为了禁路，当穿上了制服却只关心自己仕途，当生命当尊严都被他们视为粪土。”

他在视频中说，“我写这首歌的本意，是因为我看到了生命的逝去和我的无能为力。而我感到深切的悲伤。我都来源于我对这一切的爱，” 他在自己YouTube频道上的一份声明中写道。但他也表示“希望大家能理性发声”。

方略已经删除了频道上原歌曲视频。

该报道说，在过去这个周末里，热搜话题“起来，不愿做奴隶的人们”在微博上被审查，相关搜索结果无法显示。微博并没有给出任何理由。

西方观察人士和记者对于中国审查机构的这一举措感到哭笑不得。彭博社专栏作家高灿鸣（Tim Culpan）写道：“在中国，爱国主义是一种棘手的平衡。”新加坡管理大学法学教授高树超（Henry Gao）则问道：“所以什么时候要审查整首国歌？”《德国时代周报》驻华记者杨希璠表示：“说实话，我很惊讶这没发生得更早一点。”英国金融时报驻香港记者伊莱·梅克斯勒（Eli Meixler）感叹说：“太虚幻了。”

欧洲自由职业记者杨楚则认为：“这是多层面的讽刺。”而美国科技投资人、作家拉米兹·南（Ramez Naam）写道：“‘取消文化’，但是动真格的。”美国经济学者克里斯·鲍尔丁（Chris Balding）总结说：“革命总会反噬它的发起者。”彭博社专栏作家马修·布鲁克（Matthew Brooker）问道：“有人试过在微博上发中国宪法赋予的言论自由和民主吗？”

据该报道，美国评论家、作家比尔·克里斯图（Bill Kristol）认为：“我没有足够的信息来判断这是非常不可能还是根本不可能，但在我看来，中国接近政权危机的几率并不是0。”