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睽违半个月，上海单日新增病例数再次降到2万以下。据通报，19日新增本土新冠病毒确诊病例2494例和无症状感染者1万6407例，总计1万8901例。另外新增7名死亡个案，累积死亡人数达17人。

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据中央社今天报道称，上海连续3天通报死亡病例，累计17人病故。

据路透社17日引述知情人士透露，上海市设下20日前实现新冠病毒病毒“不在隔离区外传播”的目标，并已向各级党政干部及机关传达。

据上海市卫健委通报，19日新增本土新冠病毒确诊病例2494例和无症状感染者1万6407例，总计1万8901例。睽违半个月，通报人数再次降到2万以下。据公开资讯显示，上海前一次单日通报新增人数在2万以下，是在本月6日，当时通报病例数总计为1万9982例。

该报道称，虽然通报病例数有所降低，然而连续第3天出现死亡案例。通报称，19日总计新增7名死亡病例，其中5人超过70岁，均有慢性疾病。另外2人则是60岁以下，有肺癌末期、急性冠状动脉症候群等病史。7人入院后病情加重，经抢救无效死亡，直接死亡原因均由基础疾病导致。

上海本轮疫情已累积17人死亡。