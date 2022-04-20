东航空难30天 中国未报告原因

中国/东航事故

中国周三说已经起草了一份关于上个月在南方发生的东航空难的调查报告，该事故造成132人死亡，但该调查报告没有提及空难的原因。

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据法新社今天说，这架飞机是由中国东方航空公司运营的波音737-800型飞机，在昆明和广州之间飞行，飞机坠落在广西省的地面上，没有乘客或机组人员逃生。

空难飞机的两个黑匣子是在经过几天的搜索后发现的。中国本应在事件发生后30天内向国际民用航空组织（ICAO）提交一份报告。但是在今天的一份声明中，中国民用航空局（CAAA）没有进一步解释可能导致3月21日事故的原因。这是中国近30年来最严重的航空事故。

据中国民航局说，飞机上的机组人员和维修人员的资格以及飞机的适航证都 "符合要求"。中国这个国家机构补充说，在飞行前没有报告任何异常，飞机没有携带任何危险材料，也没有发现控制和导航设备事先有任何异常。

据中国民航局说，两个黑匣子 "因撞击而严重受损，对数据的分析正在继续"，但没有具体说明它是否打算公布完整的报告，或是否已将报告转交给国际民航组织。

据法新社说，东航此前曾保证，飞行员和两名副驾驶没有受到怀疑。