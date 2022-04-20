中国姐妹日本横滨遇害案宣判

日本/中国/中国姐妹日本横滨遇害案

东京高等法院由审判长细田启介19日对因2017年在横滨市杀害相识的中国籍姐妹被控杀人、弃尸等罪名的日本无业人员岩崎龙也（44岁）作出宣判，判处被告无期徒刑。此案此前发回重审后，被告方提起了上诉。去年9月由陪审员审判的横滨地方法院重审一审结果，判处被告无期徒刑，东京高院支持该结果，驳回了被告方的上诉。

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据共同社今天报道称，东京高院判处中国姐妹遇害案被告无期徒刑。

该案在发回重审前，2018年横滨地方法院以“未使用凶器的单独行凶杀害多人案没有在陪审员审判中判处死刑或无期徒刑的案例”为由，判处有期徒刑23年。对此，东京高院的二审判决以“一审判处有期徒刑所依据的案例均为亲属间案件，与本案的杀人类型完全不同”为由，将案件发回地方法院重审。

案件重审过程均沿袭了高院这一判断。审判长细田表示：“被告有强烈的杀人意图，受害人没有过错。参照同类案件的量刑倾向，不能说无期徒刑量刑过重不恰当。”

据判决书称，2017年7月6日凌晨，被告闯入对其怀有好感的陈宝兰（当时25岁）所居住的横滨市的公寓内，压迫其颈部将其杀害。又以同样的手段杀害之后回家的妹妹陈宝珍（当时22岁）。把两人的遗体丢弃在神奈川县内的山林。