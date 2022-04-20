中国批准禁止强迫劳动的国际公约 中欧经济协议或再上路

中国/中国批准禁止强迫劳动的国际公约

中国全国人民代表大会（NPC）常务委员会在为期三天的会议后今天宣布，批准了1930年《强迫劳动公约》和1957年《废除强迫劳动公约》。法新社说，中国批准国际劳工组织（ILO）关于强迫劳动的公约是欧盟为批准2020年底签署的双边投资协议所设定的条件之一。

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据法新社今天报道说，中国人大会议周三批准了禁止强迫劳动的国际公约。国际间有人指责中国在其穆斯林占多数的新疆西北部地区实施这种强迫劳动。

中国批准国际劳工组织（ILO）关于强迫劳动的公约是欧盟为批准2020年底签署的双边投资协议所设定的条件之一。

全国人民代表大会（NPC）常务委员会在为期三天的会议后宣布，批准了1930年《强迫劳动公约》和1957年《废除强迫劳动公约》。在批准之前，国际劳工组织的一个专家委员会在2月份对中国的少数民族和宗教少数群体的待遇表示 "深切关注"，特别是在新疆。据人权组织称，至少有100万维吾尔人和其他穆斯林民族的成员正在或已经被囚禁在中国这个西北部地区的营地里。

法新社说，北京称这些是职业培训中心，旨在引导他们远离恐怖主义和分裂主义。但这个问题引起了国际社会的关注。例如，一项禁止购买据称由中国维吾尔族强迫劳动生产的产品的法律于2021年12月在美国生效，该法律指责中国对这一少数民族进行种族灭绝。

北京强烈反对这一指责。