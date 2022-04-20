台湾华视误报中国对台开战引哗然

台湾/ 华视新闻台

台湾华视新闻台今早快讯部分出现“新北市遭共军导弹击中，台北港舰艇爆炸、设施、船舶损毁”、“战争有爆发之虞”、“中共备战频繁，总统发布紧急命令”等字样，民众一片哗然。华视今天对此回应表示，稍早快讯内容是昨天录制的防灾影片讯息，相关工作人员因路径设定错误，将防灾演练用的快讯文字刊出，“华视新闻已第一时间向民众澄清与道歉，也将严惩失职人员。” 据法新社说，台湾民众的反应虽是愤怒和不屑，但周三上午在台北的街道上没有恐慌的迹象。

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据中央社今天报道称，华视误植战争快讯，国民党团要求NCC应严办。

华视新闻台今早快讯字幕误植出现“新北市遭共军导弹击中”等字样惹议，国民党立法院党团总召曾铭宗说，万一明天选举怎么办，要求NCC严办、文化部长李永得公开道歉、华视董事长与总经理下台。

文化部长李永得表示，这是一个绝不应该发生的错误，文化部郑重致歉。

对于华视误植新闻快讯引发议论，国民党立法院党团今天召开记者会，曾铭宗和党团副书记长郑正钤、洪孟楷，以及担任立法院教育及文化委员会召委的立委林奕华出席，质疑华视内稽、内控出了问题，不能以一句作业疏失，就卸责了事。洪孟楷质疑，华视内控出了问题，明显违反灾害防救法，散布不实讯息，要求华视道歉、究责。

林奕华指出，华视新闻犯了不能原谅的错误，要求国家通讯传播委员会（NCC）对此处理。她说，立法院教育及文化委员会在下周议程中，一定会安排专案报告。郑正钤也说，华视新闻发生误播，实在离谱到不行，这不是一句误植就可以了事。

曾铭宗表示，从来没有见过电视公司发生这么夸张的错误，万一明天选举怎么办，要求NCC严办、李永得公开道歉、华视董事长及总经理下台。

据法新社新闻称，一家台湾电视台周三为在其早间新闻节目中错误地播放了一系列关于中国已对该岛发动攻击的警告而在公众中 "引起恐慌 "道歉。

华视新闻台CTS在一份声明中说：华视新闻台CTS对这一严重错误表示诚挚的歉意，这一错误引起了公众的恐慌，给有关单位带来了麻烦。

总部设在台北的华视新闻台在发布了几条警报后引起了人们的关注，包括 "新北市被中国军队的导弹击中 "和 "台北港的船只爆炸，设施和船只被损坏"。

CTS将这一错误归咎于工作人员错误地播放了该台受委托为新北市消防队制作的预防演习内容。华视新闻台另一份警报是 "战争可能爆发，新北市启用联合紧急指挥控制中心"。

法新社说，这一事件引起哗然，因为台湾人担心中国有朝一日会实施威胁，吞并台湾，中国认为台湾是中国领土的一部分，必要时可以用武力夺回，而俄罗斯对乌克兰的入侵更加剧了这种担心。

据华视新闻台说，它已经在多个渠道发布了更正和道歉声明，并补充说，在展开内部调查后，它将 "严惩 "责任人。华视新闻台还在其Facebook页面上发布的一条信息中说："不要惊慌，"并补充说它 "错误地广播了一条战争和灾难预防信息"。

台湾一些网民的反应是愤怒和不屑。但周三上午在台北的街道上没有恐慌的迹象。

法新社说，自2016年蔡英文总统上台以来，北京加强了对台湾的压力，在过去的一年里，中国的恐吓行动急剧增加，战机几乎每天都在侵犯台湾的防空区。

根据法新社汇编的数据库，台湾在2021年记录了969起此类入侵事件，比2020年的380起左右增加了一倍多。在2022年的前四个月，已经记录了大约300起入侵事件。