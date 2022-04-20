因疫情与乌战 IMF下调中国经济增长预期

中国/经济增长

IMF将其对中国今年的增长预期进一步下调至4.4%，远低于中国政府的目标，理由是中国广泛的抗疫封控措施和俄罗斯对乌克兰的入侵加剧了这个全球第二大经济体面临的压力。

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IMF将中国今年经济增长预期进一步下调至4.4%。据华尔街日报今天报道称，IMF在三个月内第二次下调其对中国的增长预期，凸显出中国领导层在实现2022年5.5%左右的增长目标方面面临日益严峻的挑战。中国高层领导人认为，在主席习近平寻求第三个任期的这一年，需要达到这一增长速度才能创造多达1,300万个城市就业机会。

中国政府一直在努力应对一系列经济问题，其中一些问题是由其自身造成的。习近平去年发起了使中国远离西式资本主义的行动，导致商业信心被削弱，私人投资骤降。他对新冠疫情采取严格的防控政策，最引人注目的是在上海实施了数周的封控，这一政策打击了消费者支出，扰乱了商品供应。

雪上加霜的是，海外需求在走软，大宗商品价格飙升增大了通胀压力，俄乌战争也加剧了这两个问题，IMF预计，俄乌战争将广泛拖累今年的全球经济。

在中国迄今最严重的一轮新冠疫情中，上海实施了严格的封控措施，至今尚未解封，居民们在社交媒体上就食物短缺表达不满，有人通过与邻居交换物资来克服困难。焦虑和饥饿正促使许多人质疑北京应对疫情的政策。封面图片来源：Chinatopix Via AP

该报道称，中国周一公布的官方数据显示，第一季度经济增长率为4.8%，好于预期，但由于奥密克戎感染病例激增，中国越来越多的地区实施封控措施，3月份经济增长势头几乎全面停滞。

IMF周二发布的中国增长预期是该组织全球经济展望的一部分，IMF在1月份时的预期是增长4.8%，去年10月份的预期为增长5.6%。