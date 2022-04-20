恐惧：中国经济自4月起会猛跌？

媒体

中国经济和如何摆放德中经济关系是德国媒体关注的话题。

广告 继续浏览后续

德国电视一台担忧中国经济自4月起会大大下跌。该电视台认为，尽管中国经济在第一季度有所增长，但仍面临巨大压力，防疫清零政策和乌克兰战争的后果可能会减缓四月以来的上升势头，并产生深远影响。比如，专家报道上海的情形说，上海路上的卡车数量只有平常的一半。虽然港口运作仍然良好，但如果只有一半的卡车可用，就不可能像以前那样下载那么多集装箱。国际买家对中国经济越来越多地持怀疑态度。除了中国严历的防疫封城措施带来的影响外，观察家们认为，从长远来看，乌克兰战争也将拖累中国经济。商品价格上涨带来的通货膨胀导致世界各地的人们减少消费。人们担忧，中国经济自四月起会大大下跌。

《南德意志报》表示，德国的经济增长严重依赖对中国的出口。这是危险的。不过，如果欧盟内陆市场能得到加强，这可以补救这一局面。在俄国入侵乌克兰之前，德国经济是建立在危险的依赖上的。天然气来自俄国。德国经济的增长动力来自对中国的出口。这两者都必须加以改变。现在，人们看到，把能源安全托付给莫斯科是如何地危险且幼稚。而相信中国是个友好的市场，同样也是个麻烦。中国的集权者反正也想让自己的经济摆脱对进口的依赖，其目标是更多地依靠自己的科技。

另外，北京对莫斯科的暧昧态度不容置疑地显示，中国视西方为对手。德国因此有必要在经济政策上也来一个时代转折，就像朔尔茨总理在防御政策上宣布要来个时代转折那样。这样做的目的当然不是说，要减少对中国的出口，而是说，要减少对中国的依赖。也就是说，德国企业要在其他市场上进行更多销售。不是说，要和中国脱钩，而是说，不要等到中国要和西方脱钩时，才被动接受。要减少对中国的依赖，答案很简单，就是要依靠欧洲内陆市场。当然，人们首先需要加强欧洲内陆市场的能力。比如，欧洲有必要为银行和证券交易所交易建立一个共同市场，这会有助于欧洲经济，并会减少对伦敦和纽约等其他金融中心的依赖。另外，欧洲需要一个真正的内陆能源市场。但要建立这样一个市场，也需要很长时间。比如欧洲缺乏将液化天然气从西班牙输送到法国和德国的管道网络。