“掩耳到0“如期光临上海两外企区 可优先复工企业却宁愿躺平

上海封城

上海官方4月20日宣布：金山、崇明两区率先达到社会面清零目标。仅仅在3天前才有消息显示，上海政府把防疫当政治任务的“战争“来打，“是军令状，没有讨价还价的余地”。规定上海必须在20日实现病毒“不在隔离区以外传播”的”社会面清零“的目标。因此有网民嘲讽上海当局为完成政治任务而造假，是“掩耳到0”。

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上海市卫健委在20日的新闻发布会上称，上海全市疫情近几天呈下降趋势，奉贤、金山和崇明等3区疫情持续低位，其中金山区和崇明区首日达到社会面清零目标。但上海其他区域情况各异，浦东、闵行、松江、青浦和普陀等5区近3日疫情呈下降趋势；徐汇、杨浦、虹口、长宁、宝山和嘉定等6区处于波动状态；黄浦区和静安区仍呈上升趋势。

据上海市政府新闻办公室官方微博“上海发布”的消息，上海市委书记李强17日在金山区、奉贤区视察时说，这两个区要“率先实现社会面清零目标”。金山区是上海重要的工业制造区，德国西门子、韩国现代电梯、美国英格索兰、柘科、诺特飞博、意大利利雅路、日本铁美机械、沃迪机器人、中信海直、如意航空、峰飞、阿里云、泰铂、德国施海纳、日本天德等外资企业均入驻该区。

奉贤区则以化工行业见长，国际化妆品牌公司资生堂、欧莱雅等都在该园区落地，多家生物公司也进入该区。

上海封城对这些外企造成严重影响，日本驻上海总领事赤松秀一4月15日致函上海市副市长宗明，希望上海尽快解除封控措施、让企业复工。美国、欧盟也对上海严厉的封控措施提出质疑。

据联合报报道：面对国际舆论和经济压力，上海经信委4月16日发布复工复产疫情防控指引，宣布企业、工业通过审批即可复工。上海启动“白名单”制度，首批有666家企业可以优先申请复工。不过，3M，杜邦，BASF等外企拒绝了上海市政府“要求复工”的要求。认为政府完全让公司承担责任不合理，要求上海市政府修改复工承诺书。

比如官方提出的复工方案规定：要求企业申请复工前提是“楼栋七日阴，本人七日阴”，但当前全上海能符合近7天内未出现阳性感染者的小区或企业，基本不到50%。而工厂要生产，至少生产线要过半出勤才能恢复生产运作。

此外，方案要求工厂厂区要闭环生产，吃住在单位宿舍。企业认为“这根本不是复工，只是换个地方隔离。”方案还要求各个生产线必须隔离，无接触工作，出了疫情企业负全责，一天两测，早上抗原，下午核酸。“这等于将所有的责任全部转移给了企业。”

旅美时事评论员唐靖远认为：“上海宣布的社会面清零，只能是通过造假来自欺欺人”。上海封城原本是清零政策的一次挫败，封城根本无法控制感染扩散，同时次生灾害剧增，医疗资源几近枯竭，民生压力濒临崩溃。在这样的情况下，当局不得不以造假的方式自找台阶下，虽然行“共存”之实，却依然要强行冠以“清零”之名。从此以后，虽然官方可能在某些地区默默实行有限共存模式，但无数中国民众依然要付出长时间封控的代价，来配合演一出清零永远正确的戏码。