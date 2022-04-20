法军事专家说美国对乌战留一手防备北京侵台

台湾/美国/中国/乌克兰

美国国会代表团访台，台海问题再引发法国热议；日本前首相安倍晋三投书法媒，吁美国明确宣示捍卫台湾。法智库研究员认为，美国不直接投入乌俄战争，是为保留军力捍卫台湾。美国总统拜登拒绝直接参与乌克兰战役，是向习近平释放清楚讯息：不要攻击台湾。

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据中央社报道称，自俄罗斯进犯乌克兰后，法国各界更加关注台海议题。美国资深国会代表团日前访台，背后象征与台美中议题再次引起法国政学界热议。

费加罗报（Le Figaro）19日刊登智库汤玛斯摩尔研究院（Institut Thomas More）研究员、法国前海军潜舰舰长奥德林（Hugues Eudeline）以“美国为台湾保留战力”为标题投书，分析美国的台海与乌俄战略。

据奥德林指出，美国不愿直接投入乌克兰战役的原因，就是一国“永远不可能同时投入两场战争，而中国进犯台湾已迫在眉睫”，台湾国防部长与美国印太司令阿基里诺（John C. Aquilino）近日都有相似发言。

奥德林表示，中国迫切需要印太海域进行贸易，而台湾便是海上最重要的岛屿。中国对台湾近日更频繁的文攻武吓其实也回应了政治需求。因中国4月起疫情反扑，经济受创、极端措施令人民怨声载道。奥德林称，“习近平需要转移焦点。他打出民族主义牌，加强对台湾的行动，然而效果却因乌克兰战争所带来的教训而大打折扣。教训显露出俄军在攻打乌克兰时，仍遇到困难。”

奥德林指出，没有直接投入乌克兰冲突，让美国完全有能力得以向台湾提供重要协助。因此奥德林认为，美国总统拜登拒绝直接参与乌克兰战役，是向习近平释放清楚讯息：不要攻击台湾。

据中央社，另一方面，世界报（Le Monde）18日刊登日本前首相安倍晋三的投书，他在文中力挺台湾，呼吁美国应明确宣示当中国入侵时将捍卫台湾。

安倍晋三表示，美国在俄国入侵乌克兰之初便表明，不会出兵协助乌国抗俄，但美国因“台湾关系法”而采取战略模糊立场，始终未表明若台湾遭到攻击是否会防卫台湾。中国过去与美国武力相差悬殊不敢轻举妄动，但在北京军力倍增之际，这样的模糊战略会使得印太地区的现况更加不稳定，更会让中国低估美国决心，让台湾政府产生不必要的担忧。

据安倍晋三指出，由于大环境已改变，美国必须有一个明确、没有模糊地带的宣示，让各界确知，“在面对中国入侵企图时，美国是否会防卫台湾”。

安倍晋三表示，过去出任首相期间，会见中国国家主席习近平时，“必会让他明确知道不该低估日本捍卫尖阁诸岛（台湾称钓鱼台列屿）的决心。乌克兰悲剧教导我们惨痛的一课，就是不应该再有一丝质疑我们面对台湾，以及捍卫自由、民主、人权与法治决心的可能性”。

中央社说，法国前总理拉法兰（Jean-Pierre Raffarin）昨天接受“民意报”（L’Opinion）专访时也被问及台海问题以及安倍晋三的投书发言。

记者询问，美国国会代表团日前访台，对台海情势有何影响。拉法兰表示，美中关系紧张，冷战正转变为“热战”，“因为台湾议题还在，未来也还会在，这是两方都坚守的议题，情势非常危险”。据拉法兰指出：“安倍晋三投书提到的情况非常令人忧心。台湾是中国表明准备为此开战的唯一议题，美国也严阵以待，目前情势升级是很危险的... 台湾议题会是未来的挑战。”