法媒：面对新冠清零，中国的中小企业和自由职业者没有社保保障

中国社会

如果说限制新冠疫情传播的措施对整个中国经济造成压力，那么难以获得政府援助的个体户、农民工和小企业的处境则是最为脆弱的。针对这一现状，法国世界报驻上海记者在上个周末进行了专门报道，以下是文章的详细内容：

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文章在开篇写到，这一周有四天，34岁的王先生都是露宿在一座桥下。这位骑着摩托车在上海空旷的街道上游荡的送货员解释说："星期一，在我的宿舍里发现了新冠病例：核酸检测呈阳性或接触性病例，大约20人被带走。我们都生活在一起。所以就把整栋楼都封起来了。我当时在外面"。他选择了不回家，这样就可以继续谋生。他说："目前，我收到的大部分订单是为药店送药“。在外面过了几夜后，在4月14日星期四的深夜，他设法溜进了自己的宿舍，并在第二天一大早就离开了，以免被人看到。

世界报文章指出：自3月底以来，上海对其2500万居民实施了严格的禁闭。虽然大公司继续向雇员支付工资，但自由职业者、按日或按件计酬的工人以及小企业却没有社保保障。为了限制对社会的损害，中国在3月初宣布了今年减税2.5万亿人民币（合3600亿欧元）的方案。3月29日，上海跟进，为当地公司减免税收1400亿元（合200亿欧元）。但是小公司往往从这些措施中受益较少。

"只是在封闭”

世界报驻沪记者还采访了上海的法国餐馆“法国舅舅家小酒馆：（Chez Jojo）的老板娘沈莹（音译）， 她表示，"为了交税，就必须营业赚钱"，这家法国餐馆的两家店面已经在市中心开了一年半，可3月底关了张。除了减少各种费用外，消费补助也就是限额几百元的代金券（合几十欧元）。28岁的王伟伟（音译）也是一名送货司机，不被允许工作，他说："就像我认识的99%的送货司机一样"。自3月22日他在浦东的家被封锁以来，他就已经没有收入了。他说："通常来说，我每个月拼命干，收入在12000到15000元之间。可现在，我没法去挣钱，还不得不花5000元交房租和买食物" ，他说当解禁时，他将结束多年的打工生涯，回老家江苏宿迁。

文章指出，上海远不是唯一受到防疫限制措施影响的城市：最近几个月来，中国全国各地的疫情成倍增加，迫使地方当局实施一系列的封城措施。中部的陕西省省会西安，在发现43例病例后，刚刚在4月15日星期五再次进行了部分地区的封闭。在2021年12月至2022年1月期间，西安一直处于极其严格的封城状态。这对当地一家火锅店的老板吴先生来说是个重大打击，他叹息说："这是我们第五次被禁闭了。我们在2020年初的两个月什么也没干，2021年7月被禁闭，然后是10月、12月和今年1月。总共持续了40天! 每次封城，我们的营业额都没了：有些人可以做打包外卖，但对于我们经营的菜品来说，这是不可能的。只由关闭。

文章注意到与2020年情况不同的是，当时病毒似乎已经被打败了，现在疫情无休止的复发，也长期影响着消费者的行为："每次疫情爆发后，他们都会害怕一段时间。不愿意在公共场所吃饭“。政府的支持措施？吴老板放弃了，他说："我看了有关公告，但申请条件是如此严格，程序很复杂，真的很难。"