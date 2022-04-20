所中安全协议：所罗门回应批评称与北京签协时眼睛睁得很大

所罗门群岛/中国/美澳关注索中安全协议

所罗门总理苏嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）今天表示，所国当局在“睁大双眼”的情况下与中国签署一项具争议的安全协议，但他拒绝透露何时公布相关内容。据美媒称，所罗门群岛与中国签署的这项安全协议，它的草案就曾引起美国和澳大利亚的反对，因为它将允许北京在这个太平洋岛国停靠军舰。

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面对美国与澳大利亚等质疑，据中央社引述消息报道称，所罗门总理苏嘉瓦瑞指：我们与中国签安全协议曾睁大眼睛。

北京昨天证实已和所罗门群岛正式签署双边安全合作框架协议，引发美国和澳洲等索国盟邦强烈反弹，他们担心这可能为中国在南太平洋取得军事据点铺路。

据所罗门总理苏嘉瓦瑞告诉国会，所、中两国官员已于“几天前”签署这项协议，还说这是所国的“荣幸和特殊待遇”，但他拒绝告诉反对派领袖何时将公开双方签署的协议版本。

所罗门群岛多年前曾公布与澳洲达成的双边安全协议。

上个月外流的中国版协议草案在太平洋地区引起震荡，特别是草案内容允许中国在所罗门群岛部署安全部队和海军船舰等措施。

协议草案的广泛措辞，引发美国和澳洲一连串外交表态，力图阻止索、中签署安全协议，但最终并未成功。

苏嘉瓦瑞说，与中国的协议“补足”了所罗门与澳洲的既有条约，他认为，所国若继续维持现状，将无法弥补“关键的安全漏洞”。苏嘉瓦瑞说：“让我向各位保证，我们是在睁大双眼、以我国利益为导向的情况下，与中国达成一项协议。”

他要求所有“邻国、朋友与伙伴尊重所罗门群岛的主权利益”。

澳洲外交部长潘恩（Marise Payne）今天批评所罗门群岛“缺乏透明性”，且未与其他太平洋国家就这项协议进行磋商。

澳洲太平洋事务部长赛索嘉（Zed Seselja）上周代替潘恩访问所罗门群岛，要求苏嘉瓦瑞不要签署这项协议。

美国白宫印太事务协调官康贝尔（Kurt Campbell）与负责东亚和太平洋事务的国务院助卿康达（Daniel Kritenbrink）本周稍后将一同前往所罗门群岛。

据华尔街日报今天报道称，中国与所罗门群岛签署安全协议，不顾美国和澳大利亚的反对。中国周二表示，已与所罗门群岛签署了一项安全协议，这一安排的草案曾引起美国和澳大利亚的反对，因为它将允许北京在这个太平洋岛国停靠军舰。

中所两国政府均未公布协议细节，但3月份在网上流传的一份草案让美国和澳大利亚感到担忧，因为协议可能允许中国将军舰停靠在所罗门群岛，并利用其军队保护中国公民和重大项目的安全。目前尚无法确定最终协议是否与泄露的草案一致。

所罗门群岛位于澳大利亚东北部，人口约69万，国土面积略小于马里兰州。总体而言，所罗门群岛是太平洋地区十几个位于主要航道和渔业区内的小岛国之一。美国在关岛有重要军事存在。

中国外交部发言人汪文斌表示，双方将在维护社会秩序、保护人民生命和财产安全、人道主义援助、自然灾害应对等领域开展合作，致力于帮助所方加强维护本国安全的能力建设。他还暗示，美国忽视了这个太平洋群岛。

在中所协议签署的消息传出之前，美国国务院发言人普赖斯(Ned Price)周一在华盛顿对记者表示，这样的协议恐将加剧所罗门群岛内部的不稳定，并为整个太平洋岛屿地区开创一个令人担忧的先例。

澳大利亚是所罗门群岛的近邻之一，传统上一直是该国国家安全的主要保障国。澳大利亚对该协议的正式达成深表失望。

澳大利亚外交部长佩恩(Marise Payne)和太平洋事务部长萨撒加(Zed Seselja)在一份联合声明中说：“我们对这一协议在制定过程中缺乏透明度感到担忧，注意到它有可能破坏我们地区的稳定。”

他们说，澳大利亚正在继续寻求进一步弄清该协议的条款及其对太平洋地区的影响。

据该报道说，在近十年的执政过程中，中国国家主席习近平极大地扩大了中国军队的全球影响力。中国在南中国海(South China Sea, 中国称南海)的人工岛上修建了起降跑道并部署了武器，2017年在东非国家吉布提开设了第一个海外基地，而其海军也越来越多地在亚洲各地靠港。

最近，中国尝试将中非小国赤道几内亚作为其第一个大西洋基地的选址，这引发了华盛顿方面的担忧，而习近平的 “一带一路”倡议已经让许多国家的港口升级，西方军事分析人士认为这些国家最终可能为北京提供驻扎或补给海军的机会。

华尔街日报说，中国和所罗门群岛的官员反驳了西方对双边安全安排的担忧，包括有关中所关系具有地缘政治影响的担忧。中国和所罗门群岛强调，两国都是重视稳定的主权国家。