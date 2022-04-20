连花清瘟遭捧可抗疫 专家警告伤肾胃

新冠病毒/中国/连花清瘟

中国国家主席习近平曾说要进一步发展中医药，中国官媒大力吹捧以传统中药材制成的连花清瘟胶囊对付新冠病毒具有疗效，不过医学专家纷纷提出质疑，并声称没病的人服用恐伤肾伤胃。中国连花清瘟生产商以及中草药公司皆从中获得巨大商业利润。

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据中央社今天引述报道称，中国官媒捧连花清瘟可抗疫，专家批服用恐伤肾胃。

中国官媒人民日报网站人民网6日曾刊登关于世界卫生组织（WHO）认可中医药治疗新冠病毒的疗效，并说连花清瘟防治获得可靠依据，甚至3月间也曾报导，连花清瘟的防治疫病系列研究取得显著进展。

因中国自3月爆发两年多来最严峻疫情，经济重镇上海沦为重灾区，香港南华早报今天称，当地2500万市民苦寻无著新鲜蔬果、白米与口罩，于此同时，至少800万盒的连花清瘟胶囊运抵上海以遏止变异株Omicron的扩散。不过北京首都医科大学校长饶毅在社群媒体微信发文指出：“配送抗疫用药应经过严格的试验及检测，不应给社会大众服用伪劣产品，若连花清瘟的疗效从未经严格验证，强制配送就害了等待必需物资和药品的群众。”

暨南大学以谢望时为首的3位医药界专家也在中国医药资讯平台丁香园发文，对于连花清瘟比其他急需的民生物资优先运抵上海，也感到错愕。他们发文指出：“把抗疫无效的用药拿给没病的民众，这种情况不应该发生，而且还占据保命物资的物流配送量能，更是非常不恰当。”

中央社引据上海市委机关报解放日报与湖北省喉舌湖北日报消息，中国医界对于配送连花清瘟给没病的民众频频示警：除非民众感到不适，否则不要服用，因这款标榜以传统中药材炼制的抗疫胶囊，可能会导致胃与肾两个器官的功能障碍。

据该报道，相较于中国官媒的大力吹捧，其他国家对于连花清瘟的疗效认定则显得审慎。

美国国家卫生研究院（National Institutes of Health）表示，虽然连花清瘟有助于缓解症状，但是这款胶囊的整体疗效没有定论。

新加坡则是注记连花清瘟是辅助保健用品，而非治疗新冠病毒的用药，去年11月，针对夸称连花清瘟可防治当前的疫病，新加坡卫生部门发布公告指出：“并没有随机的临床科学试验佐证，包括连花清瘟在内的任何草药产品，可用来防治新冠病毒。”

连花清瘟声称可宣肺泄热，并由13种药材制成，根据澳洲有关部门指出，当中也包括可制成薄荷醇的麻黄。2020年5月，瑞典海关不准许连花清瘟进口，因有关部门指出，他们检测这款胶囊的样品，发现其中所含仅薄荷醇。

中央社说，香港特区政府今年2月曾向被隔离民众派发首批治疗新冠病毒的中药，当中包括由中国捐赠的连花清瘟胶囊。