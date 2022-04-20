香港特首候选人李家超遭制裁封优图竞选频道

香港/李家超/YouTube

影音网站YouTube已经终止香港行政长官（特首）选举唯一候选人李家超的竞选频道，原因是必须遵守美国针对李家超所祭出的制裁措施。

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据中央社今天报道称，美国网络巨擘谷歌公司（Google Inc.）营运的影音网站YouTube今天稍早罕见关闭了李家超的竞选频道，限制中国当局支持的李家超公开分享他会晤不同领域人士相关影片的权限。

针对“南华早报”（South China Morning Post）的询问，谷歌发言人回应说：“谷歌遵守适用的美国制裁法律，并根据服务条款执行相关政策。”他还说：“我们经过审查后遵循这些政策，终止YouTube频道Johnlee2022。”但没有具体说明原因。

李家超的竞选办公室表示，仍在了解这件事。

截至今天，李家超的脸书（Facebook）竞选专页依然顺利运作。

中央社说，从2020年以来，李家超和至少10多位参与实施北京当局所通过“港区国安法”的前任和现任香港官员一同受到美国制裁。港区国安法禁止分裂国家、颠覆国家政权、恐怖活动、勾结外国或境外势力的行为。