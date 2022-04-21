东航空难飞机为什么垂直俯冲坠毁？调查未给答案

中国/东航空难

中国通报了对上个月东方航空一架波音737-800客机俯冲坠入山谷原因的初步调查报告，但对于帮助解决这起中国近30年来最严重空难背后的谜团基本未提供新线索，尤其几乎没有为波音737客机的致命俯冲提供新线索。中国初步调查称空难飞机，操作以及飞行员等方面均没有发现异常。

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据华尔街日报今天报道称，中国发布了对上个月东方航空(China Eastern Airlines )一架波音(Boeing) 737-800客机俯冲坠入山谷原因的初步调查报告的情况通报，这次空难导致机上132人全部遇难。

中国民用航空局(Civil Aviation Administration of China)在周三总结调查结果的情况通报中说，空难发生时的维修记录或飞行条件未发现问题。作为调查组织方，中国民航局须在3月21日坠机事故发生之日起30天内向国际民用航空组织(International Civil Aviation Organization)和波音飞机的制造地美国等相关各方提交调查初步报告。

调查人员目前的重点是拼凑证据，以解释失事客机为何最后以每小时1,010公里的速度坠落，然后撞地解体。中国民航局称，到目前为止，未发现坠机前的飞行操作有任何异常。

情况通报说，机上两部记录器（俗称黑匣子）严重受损，数据修复及分析工作仍在进行中。美国交通事故调查机构美国全国运输安全委员会(The National Transportation Safety Board, 简称NTSB)也参与了这起调查，该委员会已在华盛顿特区的实验室帮助下载了两个记录器的信息。

东航飞行事故的初步调查报告尚未公开。中国民航局称，初步调查报告不包括事故原因分析及结论。根据国际民航组织的规定，中国可以决定对初步调查报告保密，但各国被要求提供公开的最终报告，最好在事故发生后的12个月内。 否则，他们应该提供年度更新。

在官媒新华社的采访中，中国民航局航空安全办公室副主任李勇对记者表示，国际上运输航空器事故调查耗时通常在2年以上。他说，一旦调查取得新的重要进展，将及时向社会公布。

东方航空本周早些时候表示，已恢复此次坠机事件所涉及的波音737-800机型的航班运营。这些飞机此前停飞了近一个月以开展测试以及核查适航性数据。东方航空称其仍在进行与维护有关的评估。航空专家已表示，737-800客机复飞表明，围绕坠机的直接或已知问题可能不是飞机本身。

华尔街日报该报道称，NTSB 3月底发推文称，其团队不会发布任何有关此次调查的信息，因为这一权利属于中国政府。NTSB一名发言人称，4月初派去参加事故调查的小组已于上周四返回美国。