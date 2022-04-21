中国大学生短诗比赛 不准写疫情及铁链女

中国/短诗比赛/疫情与8孩铁链母

中国一名大学生的新诗近期引发热议，短诗名为“非必要离校”，描述疫情防控期间，学生们期待能在“非必要”状况下离开校园。不过，这首短诗已在主办单位的微博被屏蔽。学生投稿且入围的作品还有谈及疫情“吹哨人”、离世的前武汉中心医院眼科医师李文亮，作品名称为“史记”；谈及徐州八孩妈铁链女事件，作品名称为“他的床头长出一个女人”等，也被消失。

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中国大学生短诗比赛，涉及疫情及铁链女内容遭屏蔽。据中央社今天报道称，涉及疫情的这首诗是来自上海交通大学举办的“2022全球华语大学生短诗大赛”投稿入围作品，编号是669，由中央美术学院的学生朱皓月所创，全文仅146字，但却引发共鸣，吸引许多读者。

这首诗内文为：“实习、挂号、雅思课，算是必要的吧，那蹲守一朵飞檐上的云呢，捂回一袋板栗呢，被落叶淋上头发呢，坐两个小时昏昏欲睡的校车，去牵另一半的手呢。”诗中说，“万一，这张照片被传成经典呢；万一，这袋板栗分给了一个濒临崩溃的同学呢；万一，淋湿的是一个诗人呢；万一，这辈子就是他呢。疫情让一切都变成了正襟危坐的必要，诶，人间是由无数个非必要组成的呀。”

中国在新冠病毒疫情间，为了防范疫情扩大，有时会针对大学校园采“非必要不得离校”的防疫政策。

然而，这首“非必要离校”的新诗，12日在上海交通大学研究生会的微博上传后，20日起于上述微博搜寻时，已遭到屏蔽，陆媒如极目新闻的相关消息今天也无法查找到。

该报道称，除了“非必要离校”这首短诗，“2022全球华语大学生短诗大赛”上，学生投稿且入围的作品还有谈及疫情“吹哨人”、离世的前武汉中心医院眼科医师李文亮，作品名称为“史记”；谈及徐州八孩妈铁链女事件，作品名称为“他的床头长出一个女人”等。

不过，上述两首新诗也在主办单位的微博上“被消失”，由于“史记”的作品编号为640，“他的床头长出一个女人”编号为626，引起网民留言：“626和640，像无数女人和历史一样消失了。”

中央社说，“全球华语大学生短诗大赛”至今已举办五届，据官方微博，短诗大赛由中国青少年新媒体协会、中国作家协会诗刊社、中华诗词学会、中国诗歌学会指导，上海交通大学主办，并由上海交大博闻研微网络文化工作室承办。