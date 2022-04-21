中国：宁波美国籍外教杀人案一审被判死刑

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一名美国男子周四（4月21号）在中国罕见被判处死刑，原因是他有预谋地故意杀死了要离开他的21岁中国前女友。 法新社称，在中国，每年被处决死刑的人数是国家机密，对西方国家公民的死刑判决十分罕见。

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悲剧发生地，浙江宁波市中级人民法院周四在一份声明中说，罪犯沙迪德·阿布杜梅亭（Shadeed Abdulmateen）在2019年认识了他的受害者，自2021年5月中下旬开始，陈某某多次提出分手，沙迪德·阿布杜梅亭不同意并对陈某某进行言语威胁。2021年6月14日20时许，经事先联系，沙迪德·阿布杜梅亭携带折叠刀、衣物等，到达宁波市通途路南侧清水桥路口公交车站附近人行道与陈某某见面交谈。21时48分许，沙迪德·阿布杜梅亭用随身携带的折叠刀捅刺、切割陈某某颈部数刀，陈某某失去反抗能力后，又继续戳刺陈某某面部数刀，导致陈某某大出血当场死亡。宁波市中级人民法院认为，被告人沙迪德·阿布杜梅亭故意非法剥夺他人生命，其行为已构成故意杀人罪。沙迪德·阿布杜梅亭预谋报复杀人，捅刺、切割陈某某面部、颈部多刀，致陈某某死亡，动机卑劣，犯意坚决，手段残忍，犯罪情节特别恶劣，后果特别严重，应依法惩处。

报道称，审理期间，法院依法充分保障了被告人沙迪德·阿布杜梅亭的辩护、获得翻译、领事探视等各项诉讼权利，开庭、宣判前均依法通知了美国驻华使领馆。人大代表、政协委员、各界群众二十余人旁听了案件宣判。

美国驻中国大使馆没有立即回应法新社的评论请求。

据法新社，中国在2015年将可判处死刑的罪行数量从55项减少到46项。 这些措施仍然包括分裂主义、故意杀人、强奸和贩毒，但现在已经不包括拉皮条或走私武器等。

据中国官媒中新社，最近遭处决的西方护照持有者据信是巴勒斯坦裔英国人阿克毛·沙伊克，他于2009年因贩运海洛因而被处决。