共青团百年 中国首发青年白皮书称年轻人“自由随心飞”

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中国国务院新闻办公室4月21日发布《新时代的中国青年》白皮书。据介绍，这是中国首次专门就青年群体发布白皮书，也是为共青团成立100特别发布。官媒称，中国青年的发展渠道更加畅通、流动更加自由，同时称政府高度重视解决青年“躺平”及“佛系”现象反映出的深层次问题，但这些都是极少数现象，不懈奋斗的是大多数。

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据介绍，这本白皮书由前言、正文和结束语三部分组成，约1.8万字，以中、英、法、俄、德、西、阿、日等8个语种发布。为充分展示新时代中国青年的风貌和担当，值此中国共产主义青年团成立100周年之际，特发布本白皮书。中国官方21日发布的《新时代的中国青年》白皮书指出，青年的发展渠道更加畅通、流动更加自由，在区域协调发展战略深入实施大背景下，青年逐渐由单向的“孔雀东南飞”转变为多向的“自由随心飞”，在喜欢的城市寻找发展机会，在适合的地区拓展成长舞台。

白皮书指出，超过2500万贫困青年彻底摆脱贫困，中国青年共同迈向更高水平的小康生活。2020年底，中国6岁至18岁未成年人网民达1.8亿，未成年人互联网普及率达94.9%，城乡普及率差距从2018年的5.4个百分点缩小至0.3个百分点，互联网已经成为当代青少年不可或缺的生活方式、成长空间、“第六感官”。

白皮书指出，2021年，中国义务教育巩固率达95.4%；高中阶段毛入学率达91.4%；高等教育毛入学率达57.8%、在学总规模达4430万人，居世界第一，越来越多的青年打开了通往成功成才大门的重要路径。

据白皮书介绍，2020年，中国外出农民工总数近1.7亿，其中多数为青年；青年常住人口城镇化率达71.1%、比十年前增加15.3个百分点、高于整体常住人口城镇化率7.2个百分点，更多青年通过城乡之间的发展流动更好融入城市生活、实现发展跃迁。

据官媒报道，在中国国务院新闻办公室当日举行《新时代的中国青年》白皮书新闻发布会上，中国长期青年发展规划实施工作部际联席会议召集人、中国共产主义青年团中央委员会书记处第一书记贺军科说，共青团中央通过对当代青年的精神素养等方面进行调研发现，真正“躺平”的是极少数，不懈奋斗的是大多数。他指出，国家高度重视解决“躺平”“佛系”反映出的深层次问题。他认为，尽管绝大多数青年不会真正“躺平”和信奉出世生活，但在中国特有的人口结构和比较激烈的人才竞争环境下，当代青年面临的工作、学习、生活压力又大又现实。青年表现出迷茫和困惑，这种现象也或多或少存在。

贺军科说，“当代青年的主流观点，仍然是他们相信成功主要靠个人努力奋斗才能够得来，绝大部分青年对于未来是乐观的。”由此可以认为，青年所说的“躺平”“佛系”更多还是缓释压力的调侃和情绪的表达。