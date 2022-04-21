博鳌论坛：习近平提“全球安全倡议 ” 反对单边制裁和 "长臂管辖"

中国/博鳌论坛/习近平

为期三天的博鳌论坛于4月20号周三开幕，中国国家主席习近平周四通过视频发表讲话时表示愿提出“全球安全倡议”，反对单边制裁和 "长臂管辖"，但没有直接提到西方在俄罗斯入侵乌克兰祭出的制裁措施。

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路透社报道，中国经常批评西方的制裁，包括对俄罗斯的制裁，但也一直小心翼翼地避免帮助莫斯科，因为这可能导致对北京的制裁。

习近平在周四海南岛博鳌亚洲论坛期间播出讲话题为“携手迎接挑战，合作开创未来”，在讲话中也提到单边主义、极限施压、搞小圈子、以意识形态划线挑动对立对抗都是根本行不通的。习近平说，"脱钩 "和压力战术，包括切断供应链将达不到目的。

习近平表示："中国希望提出一个尊重安全不可分割原则的全球安全倡议" ，"应该坚持安全不可分割的原则，建立一个平衡、有效和可持续的安全架构，反对在其他国家不安全的基础上建立国家安全。"

根据演说内容，全球安全倡议内容包含“共同维护世界和平和安全”、“不干涉别国内政，尊重各国人民自主选择的发展道路和社会制度”、“摒弃冷战思维，反对单边主义，不搞集团政治和阵营对抗“、“反对把本国安全建立在他国不安全的基础之上 ”、“坚持通过对话协商以和平方式解决国家间的分歧和争端” 、“ 反对滥用单边制裁和长臂管辖”、“共同应对地区争端和恐怖主义、气候变化、网路安全、生物安全等全球性问题”等。

习近平称，在当今世界，任何单边主义、极端利己主义都是根本行不通的；任何脱钩、断供、极限施压的行径都是根本行不通的；任何搞“小圈子”、以意识形态划线挑动对立对抗也都是根本行不通的。

他说要践行共商、共建、共用的全球治理观，弘扬全人类共同价值，宣导不同文明交流互鉴。要坚持真正的多边主义，坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序。“大国尤其要作出表率，带头讲平等、讲合作、讲诚信、讲法治，展现大国的样子。”

路透社评论称，俄罗斯也坚持要求1999年西方国家政府尊重基于 "不可分割的安全 "原则的协议，根据该原则，任何国家都不能以牺牲其他国家的安全为代价加强自己的安全。北京和莫斯科之间的关系越来越强，中国拒绝谴责俄罗斯对乌克兰的入侵，俄罗斯称之为 "特别行动"。中国将乌克兰危机归咎于北约的东扩。

习近平在讲话中还表示，需要努力稳定全球供应链，但他补充说，中国经济有弹性，其长期趋势没有改变。

中国的经济正面临着打击冠状病毒爆发的影响，特别是在其经济中心城市上海的影响。但习近平在讲话中没有具体提到冠状病毒的爆发。