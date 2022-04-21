卢旺达：一名中国矿长因鞭抽当地工人罪控遭判20年监禁

中国/卢旺达/中国锡矿矿长鞭抽当地工人案

一名中国矿长因殴打当地工人而于周二在卢旺达被判处20年监禁，此前他鞭打一名被绑在柱子上的男子的视频在网上流传。

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法新社称20日获悉，一名中国矿长因殴打当地工人而于周二在卢旺达被判处20年监禁，中国矿长音译名为孙世俊在一个生产锡石（锡的主要矿石）的矿场任职，他已于去年9月被捕。

据Jacques Kanyarukiga法官说："很明显，孙世俊对受害者施以酷刑，并恶意进行体罚，这是一项严重的罪行。" 法官判处孙世俊20年监禁。

庭审期间，孙世俊在鲁西罗地区法院出庭，他承认暴力打击了两名雇员，但解释说他殴打他们是因为 "对他们偷窃矿物感到沮丧和讨厌"。

法新社说，这位43岁的经理曾为自己辩护说，他已向两名受害者赔偿了总额超过100万卢旺达法郎（约为900欧元）的款项，并签署了一份 "和解书"。

然而，检方声称这两名男子被迫接受了这些付款，"因为他们受到了伤害，而且害怕矿长"。

此案中一共有四名受害者。

该公司的另一名经理，即阿里集团控股有限公司派驻官员，被认定为共犯，并被判处12年监禁。第三名被告被认定无罪。

去年9月，一个愤怒的中国男子用绳子鞭打另一个蜷缩在地上并被绑在柱子上的男子的45秒视频在网上流传。

判决后，已获保释的音译为孙世俊被戴上手铐带走。他有30天的时间进行上诉。

据中国驻卢旺达大使馆在一份声明中说，该使馆已经 "注意到 "这项裁决。声明说，中国大使馆始终要求在卢旺达的中国公民应遵守当地的法律和法规，" 但声明呼吁，中国公民的权利也应该得到 "适当的保护"。