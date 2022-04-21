台拟增港人移民途径 「专业、白领」住5年可申请定居

台湾/香港移民

港人到台湾居留和永久定居人数在去年双双达到历史新高后，近期因台湾静静收紧而减少，引发在台港人怨言，今年头两个月，两组数字同比下降两成半；台湾大陆委员会日前向中央社表示，已修订相关许可办法，拟让在台工作及许续居留五年的港人申请定居，期望可令参与2019年反修例运动而流亡台湾的香港抗争者受惠，但「在可预见的将来」，台湾都不会以政治庇护方式让抗争者在台定居。

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现时移民台湾的途径有五种，分别是投资、创业、升学、技术及结婚，但最后两者没有入场门坎，港人一般循前四项申请，但自去年开始，台湾部门以行政手段收紧审批，防止渗透。陆委会发言人邱垂正坦言，香港已全由中共掌控，台方担心香港成为中共渗透赴台的渠道，因此必须做好各方面的防卫机制。

结果，港人到台湾居留和定居的数字在今年头两个月大跌。根据台湾移民署月初公布的最新数据，今年1月和2月港人获得居留和定居许可人数共1485人，比去年同期的1980人减少了25%。公开数据显示，港人移居台湾的人数在2019年起连年大幅上升，去年的居留人数达11173人，定居人数亦有1685人，双双创下历史新高，平均综合人数为每月1071人，差不多等于今年头两个月的人数。

有关在台港人入籍困难的问题，引起相关组织关注，台湾香港协会理事长桑普日前接受访问时敦促台湾政府给予港人身分的言论更引起台湾人的抨击，在网络上引发争议。针对在台港人社群反映申请定居困难的问题，邱垂正日前在中央社访问中表示，陆委会已对「香港澳门居民进入台湾地区及居留定居许可办法」提出修正建议，获得行政机关支持，朝向开放港人赴台，「特别是专业人士、白领阶级的港人」，在台工作连续居留五年、最后一年每月收入达基本工资两倍等条件，即可申请在台定居。这意味在既有的投资、专才和就学的移民途径之外，为港人开辟一条新的就业定居之路。

但由于流亡台湾的反修例抗争者以年轻人和资历较浅者较多，未必可以受惠于专业、白领等工种，邱垂正表示，当局目前以「香港人道援助关怀行动项目」形式协助流亡港人，并引导他们以就学或就业方式在台居留，但「会针对个案的情形审酌，来妥适处理」，即会给予相关个案更有利的申请条件。他补充，规范在「就业服务法」中的专业工作种类，也相当多样。

相关法规的修订工作已在最后阶段，日后会由移民署正式公告。邱垂正强调，法规的修订是期望港人「不需再为身分感到担忧，能在台湾安身立命、安居乐业」。但他明言，以政治庇护身分处理香港抗争者的建议，在可预见的将来都不会采纳。成功获得政治庇护者，在台居留两年便可获得定居身分，较仍未公布的新规定短至少六成时间。