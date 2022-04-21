封控下上海：民间拜起“跑路天后”张爱玲

中国/上海/新冠病毒

上海封控近一个月，期间发生各种防疫乱象，除了移民咨询暴增外，上海人开始拜起作家张爱玲，称她为“跑路天后”，借此抒发不满。

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据中央社今天报道称，上海封控近一个月，民间拜起“跑路天后”。张爱玲1920年出生于上海，1949年中共建政，尽管一开始备受中共政权礼遇，她仍在1952年以“继续因抗战而中止的港大学业”为由申请赴港，之后定居美国。

1950至1976年，三反五反、大跃进、文化大革命等政治运动，让中国政经社环境动荡，酿出无数悲剧。而张爱玲描述中共治下的中国农村土改、三反运动的“秧歌”、“赤地之恋”则在此期间陆续出版。

在上海这波抗击新冠病毒疫情期间，因严格的防控导致的次生灾害频传，保供物资无法送达、“买菜难”让上海人饿肚子，以及“一刀切”的“应收尽收”政策，在在让民众苦不堪言。于是，上海人开始拜起张爱玲，并称她为“跑路天后”，遥想她当年若不“润”（Run的中文谐音，在上海封控期间成为爆红字），会遇上什么迫害。

在微博上，有网友贴上张爱玲的照片，并写上“拜祖师爷”、“祖师爷保佑我”，或是“拜了能保佑我润吗”等留言。这些均反映了上海民众对官方防控的不满情绪。

中央社说，现居德国的中国知名时事评论家长平在德国之声网撰文指出，人们应该读一读张爱玲描述饥饿的“秧歌”，因为“秧歌”与当下上海的境遇密切相关。据长平表示，“秧歌”不仅讲述了一个政权制造的饥饿和迫害等人权灾难，还揭露了这个政权怎样看待底层的苦难，怎样留下“正确的集体记忆”。这无疑是一部杰出的政治小说，直截了当地讲出了张爱玲的政治观点。

据该报道，长平也提及，张爱玲选择离开，但与她背景相似、留在大陆的作家苏青、关露、周瘦鹃等人，大多没有躲过残酷的政治迫害。