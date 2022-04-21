日本首相向靖国神社供奉供品 安倍参拜

日本/靖国神社

21日，位于东京九段北的靖国神社开始了一年一度的春季大祭，为期两天。岸田文雄首相以“内阁总理大臣岸田文雄”的名义奉献了名为“真榊”的供品。 岸田文雄将不会在到22日为止的春季大祭期间参拜靖国神社。厚生劳动大臣后藤茂之也献上了“真榊”。

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此外，前首相安倍晋三和自民党政调会长高市早苗于21日在春季大祭中参拜了靖国神社。

岸田就任首相后不久，在去年10月秋季大祭中，也采取了相同做法。

一位相关士透露，岸田首相上任前从未供奉过“真榊”，但上任后，在去年10月举行的年度秋季大祭中供奉了“真榊”，这是继承了前两届首相安倍晋三和菅义伟的做法。

对靖国神社而言，4月和10月的例行大祭是尤为重要的祭祀仪式，往年例行大祭为期三天，鉴于新冠疫情而缩短为两天。

安倍在参拜后向媒体表示，“在乌克兰，许多人为保护祖国而拼死战斗。国家在勇敢、崇高的牺牲之上得到了守护。我也是带着这样的心情，静静地进行了祈祷。”

高市向媒体称：“缅怀为国策而殉亡的英灵们，向他们献上了诚挚的感谢。”

韩国外交部21日通过发言人表示：“韩国政府对负有责任的领导人，再次向合祀着过去侵略战争的战犯，美化侵略战争的靖国神社供奉供品，深表失望和遗憾。”

日本官房长官松野博一在21日的记者会上就此表示，“我认为这是作为个人的行动。”