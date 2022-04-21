纽时观点评论：俄罗斯和中国都暴露了威权政权的弱点

习近平普京

纽约时报观点与评论版刊登托马斯·弗里德曼的署名文章认为：俄罗斯和中国都暴露了威权政权的弱点莫斯科和北京都突然发现自己要与比预期中更强大、更无情的力量和系统抗衡。战斗正在向全世界和它们的人民暴露它们自身系统的弱点。暴露如此之多，以至于世界现在不得不担心两国会发生动荡局势。

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文章写道：先说普京。他自欺欺人地认为，只因他的军队在叙利亚、格鲁吉亚、克里米亚和车臣粉碎了一群鱼腩对手，它就可以迅速吞噬一个有4400万人口的乌克兰。但在过去十年里，乌克兰一直努力加入西方并悄悄接受北约的武器和训练。

到目前为止，对俄罗斯来说是一场军事和经济崩溃。但同样重要的是，它准确地暴露了普京的“体系”是如何建立在向上说谎——每个人都对上级说他们想听的，层层向上直到普京。和向下剥削，利用俄罗斯的自然资源，让少数俄罗斯人富裕起来，而不是发挥该国的人力资源并赋予大多数人权力。

普京的俄罗斯基本上是建立在石油、谎言和腐败之上的，这不是一个稳健的体系。在与格鲁吉亚、叙利亚、克里米亚和车臣作战时，俄军可以用狂轰滥炸解决一切问题。但现在普京的军队发现，他们面对的是一支士气高昂的军队，有自己的兵器工业，还拥有最精良的北约精确武器和训练，败象正在渐渐显露。俄罗斯的坦克和后勤力量在乌克兰西部被敲打成了一堆堆燃烧着的废铜烂铁。俄罗斯海军居然能让他们的黑海舰队指挥舰“莫斯科号”导弹巡洋舰受到严重损伤而沉没。

文章指出：中国是个比俄罗斯正经得多的国家：它不是靠着石油、谎言和腐败（尽管也不少）建起来的，而是靠人民的勤奋和制造上的天赋，它的领导者中国共产党采用自上而下的铁拳统治，但同时也乐于向外国学习。至少过去是这样，最近几年学习热情有所减退。

中国的经济成功以及这种成功所带来的自豪感似乎让领导层错误地认为，它可以独力应对一场大流行。他们生产自己的疫苗而不是从西方进口更好的疫苗；利用高效率的威权主义监视和控制系统在发现新冠疫情的地方制约人的出行，进行大规模检测，并对个人或街区进行隔离，从而把赌注压在“清零”政策上。如果它能在保证更少的死亡和更开放的经济的情况下挺过一场大流行，那将是向世界发出的又一个信号——一个重大信号——中国共产主义要优于美国民主。

但在嘲笑西方的同时，中国在国内老年人疫苗接种的问题上却出现了令人震惊的疏忽。人不能妄想着愚弄或欺骗大自然；她是无情的。高压威权系统都是低信息量的系统——因此它们往往比自己意识到的更盲目。即便真相滤出水面，或是现实变成了更强劲的对手，大自然狠狠打在他们脸上以至于无法忽视，它们的领导人都很难改变方向，因为这些人声称，他们之所以有权做终身领袖，靠得就是他们的永远正确。这就是俄罗斯和中国如今都陷入困境的原因。

纽约时报观点与评论版文章 作者：托马斯·弗里德曼