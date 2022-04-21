香港今放宽部分防疫措施 央媒促港坚持「清零」 称是通关必要条件

香港/防疫

随着武汉肺炎的单日感染人数在三位数间逐步回落，港府今(21日)天起，如期放宽收紧了近三个月的社交距离措施，包括聚集人数上限由2人放宽到4人、恢复晚市堂食，以及重开大部分文娱场所，而海洋公园、黄大仙祠、电影院和公众康乐设施均出现等候人潮，不少「茶客」更相约友人到酒楼食肆共聚。

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应对第五波疫情的严谨社交距离措施由今天起、在三个月内分三阶段解除，若首阶段放宽没有令疫情反弹，便会进行第二阶段放宽，届时所有曾关闭的表列处所、酒吧和酒馆、公众泳滩和泳池均可重开；食肆堂食时间将进一步延至午夜12时，每桌人数上限增至8人。到了第三阶段，基本上将回复至只执行佩戴口罩、限聚人数等基本防疫要求。

连日为「动态清零」政策辩护的官媒，今天亦以香港为例作说明，并指香港是中国全国疫情防控大局的组成部分。《人民日报》在第二版的要闻版发表评论，以《香港疫情防控态势向好，珍惜成果不可大意》为题指出，香港能稳控疫情，「绝非“自然而然”发生，更不是所谓“与病毒共存”的“躺平”带来的」，而是中央支持和港府以至各界合力的成果，证明「坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针」才能尽快遏制疫情扩散。

名为「辛泰」的论者续称，「坚持“动态清零”，是当前抗击疫情最为科学、有效、经济，最为符合香港实际的策略选择」，要坚定决心和信心，若一旦「错误选择“与病毒共存”」，疫情必然全面失控，严重威胁七百万港人的生命安全。文章续称，坚持“动态清零”是香港与中国内地通关的必要条件。文章接着说，香港的疫情防控是全国疫情防控大局的组成部分，并非香港一城一地之事，敦促港府投身抗疫。