IMF总裁对中国经济长期放缓的风险发出警告

中经济放缓风险

国际货币基金组织(IMF)总裁格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周四表示，中国经济长期放缓将对全球产生重大溢出效应，但她补充说，中国政府有调整政策以提供支持的空间。

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国际货币基金组织周二将中国今年经济增长预期下调至4.4%，远低于中国政府5.5%左右的目标，原因是受新冠肺炎疫情大范围封锁和供应链中断的影响。

格奥尔基耶娃在一年一度的博鳌亚洲论坛上发表视频讲话时说，中国应对经济放缓的行动对全球复苏至关重要。

格奥尔基耶娃补充说:“幸运的是，中国有提供宏观经济政策支持的政策空间，包括将重点转向弱势家庭以加强消费，这也可以通过引导经济活动转向低碳行业，帮助支持中国的气候目标。

“在房地产领域加大政策力度，也有助于实现平衡复苏。”

同样在博鳌论坛上，中国国家主席习近平表示，中国经济是有弹性的，其长期趋势没有改变。

由于不利因素不断加大，外国券商也在下调对中国GDP的预期。此前，随着上海封城措施的持续，3月份疲弱的经济活动数据提高了前景风险。

巴克莱(Barclays)周二将本已低于普遍预期的GDP预测值从4.5%下调至4.3%，美国银行(BOA)则将今年的预测值从4.8%下调至4.2%。

野村证券(Nomura)周四将今年中国的GDP增长预期从此前的4.3%下调至3.9%，根据他们的基线估计，第二季度的增长率预计仅为1.8%。