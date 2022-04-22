中港反对youtube终止李家超账户 惟未提反制 亦未见建制派撤户抵制

香港/中美/政治

香港行政长官选举唯一候选人李家超的YouTube竞选账户日前被终止，中国外交部和港府先后作出批评，并「坚决反对」。中方指摘美方不惜破坏言论自由去达到干涉别国内政，而YouTube则是担当美国政府的政治工具。不过，中港政府都没有提及反制，而身为特首最高级顾问的行政会议召集人陈智思亦不赞成对此采取反制行动，因为反制未必有实际效用，对任何人都没有好处。

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李家超在18日获候选人资格审查委员会确认成为特首选举的惟一候选人后，美国网络巨擘谷哥旗下的YouTube于20日以遵守美国制裁法律为由，终止他为竞选而开设的频道「Johnlee2022」，但由另一网络巨擘Meta拥有的脸书(Facebook)和Instagram则仍然容许李家超的专页运作。李更在脸书上响应YouTube的做法，形容是美国的霸凌和无理行为，对此「嗤之以鼻」。

香港媒体普遍认为谷哥的决定，与YouTube有机会因为自动系统而在李家超的视频在达到一定流量后投放广告，并因此须向李支付广告收入，若此便会触犯制裁条款，而脸书则没有这个功能，故不须关闭其专页。而Meta的响应似乎确认了这分别，该公司称，李家超在脸书和Instagram的页面不涉及货币，公司已采取行动防止支帐服务，作为一间美资公司，他们须在美国法律规范下营运，而这会因环境而有所不同。

不过，香港建制派对youtube的做法多表不满，认为是美方的打压或政治表态之举，但未见有人因此结束youtube频道来作为抵制。行会召集人陈智思昨(21日)出席公开场合时形容事件是「不公平及不幸」，但认为港府毋须采取反制，而反制亦未必有实际效用。他指出，关闭频道不会影响选举，候选人仍有其他方法推动选举工程。他更认为，事件有时可能涉及国际政治角力，相关网上平台可能亦很无奈。

在北京，中国外交部发言人汪文斌昨日在例行记者会上依然对谷哥和美方作出批评，他指YouTube的做法是错误及无理的，对香港社会要求美国的社交平台公司尊重香港特首选举的「公平公正」表示支持；至于美国的行径，中方指这再次暴露美方为达政治目的，不惜破坏言论自由、信息传播自由和网络空间公平公正秩序的虚伪双重标准以及干扰破坏选举的「险恶用心」，告诫美方停止插手香港事务、干涉中国内政，强调任何施压破坏伎俩都影响不了选举的顺利进行。

在youtube停止李家超账户之前，在港包括中资银行在内的各国银行也曾因美国的制裁令而停止向特首林郑月娥等港府官员提供服务。而由于中国的反制裁法未引伸至香港，故有关银行未有受到中国的反制。