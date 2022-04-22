亚组委官员透露：疫情严重 杭州亚运会可能延迟举行

亚运会/杭州/中国/疫情

法新社援引一位亚组委高级官员表示，由于新冠病例激增，原定在中国举行的2022年亚运会可能延迟举行。

广告 继续浏览后续

法新社消息，亚运原定今年9月在杭州举行，但上海正面临严重疫情，一位没有透露姓名的亚委会官员告诉法新社，亚委会尚未做出任何官方决定，但亚运会可能会“延迟”举行。

自新冠疫情爆发以来，中国已经承办了许多国际体育赛事，特别是北京在2月份以"闭环"形式举办的冬奥会。

但是，中国人口最多的城市上海目前正遭受中国两年来最严重的新冠疫情，长达数周严厉封城措施将上海2500万居民中限制在家中。

亚运会中国组织者在4月曾表示，亚运会的所有56个场馆都已经建成，当局同时承诺将发布一项以冬奥会为蓝本的病毒控制计划。

中央电视台援引杭州奥体中心官员卢春江的话说：“我们正在对设施进行最后的调整和改进。”

杭州距离上海不到200公里，将于9月10日至25日举办亚运会，成为继1990年北京、2010年广州之后的第三个中国主办国际大型赛事的城市。

另据中央社报道，亚洲奥林匹克理事会总干事穆萨拉姆表示，2022年杭州亚运会可能会延迟举行，但目前没有正式决定。早前有传闻指，杭州亚运可能延至明年举办。

浙江省委书记、省杭州亚运会（亚残运会）工作领导小组组长袁家军，周五主持小组例会时强调，必须毫不动摇、坚定信心，高质量做好筹备工作，要进一步细化防疫方案，做好"赛事侧"与"城市侧"疫情防控措施衔接。

港协及奥委会回应说，从传媒得悉有关亚运会可能延期的报道，目前并未收到亚奥理事会，或杭州亚运会组委会正式确认延期的决定。港协奥委会现正继续中国香港代表团参加亚运会的筹备工作，直至收到进一步通知。

港协暨奥委会说，深切明白亚奥理事会及组委会在新冠疫情下，筹办大型国际运动会的困难，正与两个机构保持密切沟通，了解最新发展，并全力支持及配合两个机构的决定。会方将与各参与亚运的持份者，包括运动员、教练及体育总会等保持联繫，以保障运动员健康及协助他们顺利备战亚运。