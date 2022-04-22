俄罗斯侵乌战争

2月24日俄罗斯发动侵乌战争后，各国或向乌克兰直接提供武器，或以其他形式提供各种各样的军备，从最初的防御性武器到现在杀伤力越来越大的重武器，对乌克兰抵御侵略者以重大支持，也导致战场形势发生可观变化。下面是法新社根据已知资料所做的简略统计：

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美国

美国总统拜登周四宣布再增加8亿美元对乌军援，包括榴弹炮及其车辆、14.4万枚炮弹和121架凤凰幽灵 "自杀式无人机"，使得拜登上任以来对乌克兰的援助达到40多亿美元。

4月13日，拜登已经宣布了包括装甲车、大炮和直升机的援助。

此前，华盛顿已经提供或承诺提供1400套 "毒刺 "防空系统，5000枚 "标枪 "反坦克导弹，7000枚其他型号的反坦克武器，几百架弹簧刀"自杀式无人机"，7000支突击步枪，5000万发子弹和其他弹药，激光制导火箭，美洲豹无人机，反炮兵和反无人机雷达，轻型装甲车和安全通信系统。

能够刺穿俄罗斯T-90坦克的 "标枪 "已成为乌克兰抵抗的象征。华盛顿还保证，乌克兰已收到其战斗机的备件，但没有具体说明来源。

土耳其

乌克兰说它在俄罗斯入侵前拥有大约20架土耳其“旗手”Bayraktar TB2战斗无人机，乌克兰在3月初表示收到了1月底订购的土耳其无人机，据一些专家说是16架。

基辅方面表示用TB2分散了上周在黑海被击沉的俄罗斯巡洋舰莫斯科号的防御，同时海王星导弹从另一侧击中了俄罗斯黑海舰队旗舰。

一些专家声称，土耳其的无人机继续被运送到乌克兰，而安卡拉从未证实这一点。

英国

英国宣布已经向乌克兰提供了20万件军备--包括4,800枚NLAW反坦克导弹和少量标枪--并宣布将再运送6,000枚导弹。

该国还发送了 "星光 "防空导弹，并承诺提供120辆装甲车（獒犬、猎狼犬和哈士奇）以及新的反舰系统。

英国首相鲍里斯-约翰逊周五宣布，他正在考虑向波兰运送坦克，以帮助华沙向乌克兰运送自己的苏式T72坦克。

伦敦已承诺向乌克兰军队提供3.5亿英镑（4.16亿欧元）的财政支持，此外还有人道主义和经济支持。

加拿大

加拿大自2015年以来已向乌克兰提供价值约1.12亿美元的军事装备，包括自2022年2月以来的约9400万美元的军备。

渥太华自2月份以来宣布，它正在向乌克兰运送机枪、步枪、狙击步枪、弹药、手榴弹、火箭发射器和监视设备。

本周，该国首次向乌克兰交付重型火炮，包括M777榴弹炮和额外的反坦克弹药，但没有说明数量。加拿大也准备向乌克兰送去装甲车。

德国

在俄罗斯侵乌战争开始时，德国宣布它将向乌克兰运送1000件反坦克武器、500枚 "毒刺 "地对空导弹、约2700枚 "斯特拉 "地对空导弹和弹药。

据媒体报道，德国此后还送去了其他武器，包括机枪、10万枚手榴弹、2000枚地雷、15枚反坦克炸弹、雷管和炸药。

柏林对来自前东德的武器的命运有发言权，它已经批准了爱沙尼亚和捷克共和国等国家向乌克兰运送其中一些武器的请求，包括榴弹炮和装甲运兵车。

德国还准备以变通形式，让波兰等国向乌克兰提供其熟悉的苏式武器。

西班牙

马德里周四宣布，已派出十几架载有弹药和轻武器的运输机，交付了200吨军事装备、弹药、30辆军用卡车、特种重型运输车和10辆轻型汽车。

法国

巴黎当局一直不肯声张，上周才宣布已向乌克兰交付了超过1亿多欧元的军事装备。

法国总统马克龙周五对『西部法国报』 表示， 法国向乌克兰提供 "大量的设备，从米兰反坦克导弹到凯撒车载炮系统，包括几种类型的武器"。

据法国总统府称，米兰导弹 "已经送到"，凯撒155毫米大炮将在 "未来几天 "交付，还有 "数千枚炮弹"。约40名乌克兰士兵周六起在法国接受使用凯撒火炮系统的训练。

斯堪的纳维亚国家

挪威提供了约100枚原计划退役的法制西北风防空导弹，以及约4000件M72反坦克武器。

瑞典宣布提供5,000台AT-4单兵火箭发射器，另外5,000台反坦克武器和排雷设备。

芬兰在2月底宣布提供2500支突击步枪、15万发子弹和1500个火箭筒。3月24日，它宣布了一项没有明确说明的额外武器交付。

丹麦于2月27日宣布，将提供2700个火箭发射器。4月21日，总理梅特-弗雷德里克森在访问基辅时承诺，她的国家将额外捐助6亿丹麦克朗（8800万美元）用于购买武器。

乌克兰周边国家

波兰送去了无人机、标枪反坦克导弹发射器、Grot突击步枪、弹药、迫击炮和MANPADS（便携式防空系统，短程地对空导弹）。

未经证实的消息说波兰还提供了40辆T-72坦克和60辆BMP-1装甲步兵战车。

斯洛伐克提供了价值约6250万欧元的军事装备（燃料、弹药、地对空导弹、反坦克导弹），并提供了一套S-300防空系统。该国还在与乌克兰谈判派遣祖扎纳自行榴弹炮的可能性。

罗马尼亚在2月底宣布，向乌克兰价值300万欧元的燃料、弹药和其他军事装备。

波罗的海国家

拉脱维亚已经发送了价值超过2亿欧元的设备（弹药、毒刺防空导弹及其发射器和无人机）。

立陶宛提供了价值 "数千万欧元 "的军事援助，包括毒刺防空导弹、迫击炮、步枪、弹药。

爱沙尼亚提供了2.275亿欧元的援助，包括 "标枪 "反坦克导弹发射器、榴弹炮、反坦克地雷、反坦克炮和弹药。

中欧

斯洛文尼亚在2月底宣布，向乌克兰提供卡拉什尼科夫手枪和弹药。据德国媒体报道，斯洛文尼亚正在与德国协商送出其拥有的大量苏式坦克以换取德国 "马尔德 "坦克和 "富克斯 "装甲运兵车。

由于亲俄的社会主义者的拒绝，保加利亚没有向乌克兰正式提供军事装备。但在2月20日至4月13日期间，该国对欧盟国家的军事出口与2021年同期相比几乎增加了两倍。

捷克共和国捐赠了价值4520万欧元的军事装备。据当地媒体报道，布拉格提供了达纳自行榴弹炮、RM-70格拉德火箭发射器、苏制T-72坦克和步兵战车。

捷克公司还将修复乌克兰坦克。

比利时、荷兰、希腊、意大利

比利时宣布派遣5,000支自动步枪和200件反坦克武器。

荷兰承诺在2月底交付200枚 "毒刺 "导弹，在4月交付装甲车。

希腊在2月底宣布，它提供了400支卡拉什尼科夫突击步枪、火箭发射器和弹药。

意大利决定对武器交付暂时保密。

日本

日本提供的主要有发电机和无人机，以及其他军备。