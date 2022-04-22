提升软实力：数学大家丘成桐受聘「清华」 官望解决受制他国的技术难题

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在中国出生、香港长大的华裔美籍数学泰斗丘成桐，从美国哈佛大学退休后接受北京清华大学任聘为讲席教授，声言会为中国培养拔尖数学人才，亦可藉此推动全世界的数学发展。中国人大常委会副委员长陈竺致辞时表示，丘成桐的加盟，将为「培养、引进、用好」数学人才作出新的贡献；而北京市副市长靳伟直言，培养会瞄准中国重大战略需求，推动解决更多受制于他国的「卡脖子」技术难题。

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近年中美科技竞争加剧，总书记习近平便曾强调要加强核心技术攻坚，避免在关键领域受制于人；去年4月到清华大学考察时更表明，须有高水平的师资队伍以培养高水平的创新人才和得出创新成果。

现年73岁的丘成桐是世界知名的数学泰斗，是首位华人获得有「数学界诺贝尔奖」美誉的菲尔兹奖得主，他与其老师陈省身更是沃尔夫数学奖历来仅有的两位华裔得主，他早前从任教多年的美国哈佛大学退休，前(20日)天在仪式上从清华大学校长王希勤接过讲席教授聘书。身为清大求真书院创院院长的他在致辞时表示，受聘回陈省身先生的母校任教，是要「传承先生薪火、为祖国培养拔尖数学人才的使命」。他指出，数学能带动科学走向世界的最前沿，勉励学子秉持数学「求真求美」的本质和精神，为中国的数学事业和发展作出贡献。

他在接受清华新闻中心访问时直言，目前清华数学学科的发展「远远达不到我的预期」，期望在推动中国数学发展的同时，也推动全世界数学的发展。

北京副市长靳伟则更直接，他在聘任仪式上致辞时说，习近平总书记在中央人才工作会议上重申，人才是实现民族振兴、赢得国际竞争主动的战略资源，相丘成桐会令清华的数学学科进一步乘势而上，「培养出更多基础学科领域的高精尖人才，瞄准国家重大战略需求，推动解决更多“卡脖子”的技术难题」。

出席聘任仪式的，还有中国科协、科技部等官员。香港大学、香港科技大学及中文大学等大学的代表及学者则通过视频出席仪式。

丘成桐对推进中国数学科学不遗余力，自1979年接受中国著名数学家华罗庚邀请到访中国后，几乎每年都会在中国各地大学访问数月，并发起以「丘成桐」命名的各类数学奖项及竞赛，以作推广。上世纪九十年代起，他先后在香港的中文大学、北京的清华大学及浙江大学等校创立数学研究中心。根据清华校长王希勤述说，丘成桐过去已为该校延揽菲尔兹奖获得者考切尔·比尔卡尔教授等杰出人才，使清华的数学学科形成了顶尖人才荟聚的良好局面，相信日后在丘成桐等大师带动下，清华的数学学科会再上层楼。