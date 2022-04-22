美国高级代表团出访索罗门群岛 警告北京建军事设施美将回应

美国/中国/所罗门群岛/政治

美国白宫印太事务协调官坎贝尔周五率领美国高层代表团访问所罗门群岛，美国警告，如果中国在当地永久驻军或兴建军事设施，美国将做出回应。索罗门群岛与中国签订安全协议，引发外界高度忧虑。

广告 继续浏览后续

中国政府19日宣布与索罗门签署安全协议，美国、澳洲等国担忧北京可能因此在南太平洋获得军事立足点，冲击印太区域安全稳定。

由白宫印太事务协调员坎贝尔率领的美国高级代表团包括，美国国务院负责东亚和太平洋事务的助理国务卿克里登布林克、印太司令部副司令斯卡伦卡（Stephen Sklenka）、国际开发总署（USAID）亚洲地区代理资深副助理署长哈特（Craig Hart）等高层官员。

法新社消息，美国代表团与所罗门群岛总理索加瓦雷 (Manasseh Sogavare)举行了90分钟会谈，美国官员警告：如果中国在所罗门群岛永久驻军或兴建军事设施，美国将做出回应。美国并对周二正式签署的有争议的协议感到震惊。

索方人员表示，与中国签署的协议范围仅涉国内事务；但美方反驳指出，协议有潜在区域安全影响，包括对美国及其盟友伙伴，并就协议目的、范围与透明度明确点出美方关切领域。

中央社援引白宫发布的会议摘要，美方虽在会上表示，尊重各国有权为人民最大利益做出主权决定，但访问团仍告诫索加瓦雷，如果任由一方采取行动，在索国设置事实上（de facto）永久驻军据点、军力投射能力或军事设施，美国将高度关切并做出"相应回应"。

摘要指出，索加瓦雷向美方表证，不会有军事基地、长期驻军或军力投射能力，但美方强调，未来会与区域伙伴紧密协商，关注后续发展。

白宫摘要表示，在这个关键时刻，美索同意启动高级别战略对话，以强化沟通、处理共同关切议题，以及促进实务进展；美国方面将由白宫与国务院共同主持对话。

除安全议题外，根据摘要，坎贝尔等官员也在会中清点美索关系重点优先事项，并说明美方计划如何协助提升索国人民福祉，包括加速在索国设立美国使馆、推进清除索国境内未爆弹的合作、派遣美军"仁慈号"（USNS Mercy）医疗舰执行公卫任务、提供更多疫苗等。