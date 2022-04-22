古特雷斯下周会晤普京敦促俄罗斯停止军事行动

联合国/古特雷斯/俄罗斯/乌克兰危机

联合国秘书长古特雷斯将于下周前往莫斯科，会晤俄罗斯总统普京，以敦促俄罗斯停止在乌克兰的军事行动。这是俄罗斯军队入侵乌克兰以来联合国秘书长首次与普京会面。欧洲理事会主席米歇尔周五与普京举行电话会谈，要求俄罗斯确保在东正教复活节之际在马里乌波尔建立人道主义走廊。联合国人权办公室表示，乌克兰布查镇发生50起非法杀戮，俄罗斯恐犯下战争罪。

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法新社消息，克里姆林宫发言人佩斯科夫周五证实：“古特雷斯将于下周二抵达莫斯科，与俄罗斯外长拉夫罗夫举行会谈。古特雷斯还将会晤普京。”联合国方面也证实了古特雷斯的莫斯科之行。

古特雷斯周二分别致函普京和乌克兰总统泽连斯基，要求分别在莫斯科和基辅与两国领导人会见。

联合国发言人卡内科(Eri Kaneko）周五向媒体表示，关于古特雷斯的基辅之行，“我们仍在与乌克兰方面就访问行程和准备工作进行讨论”。发言人表示，古特雷斯希望与俄乌的领导层讨论目前可以采取的措施，停止战火、帮助民众，并让有需要的人安全撤离。

俄罗斯于2月24日开始入侵乌克兰，由于俄罗斯是安理会5大常人理事国之一，这场乌克兰危机导致安理会五个常任理事国之间关系破裂，联合国的作用也一直在这场冲突中被边缘化。

联合国秘书长古特雷斯称，俄罗斯向乌克兰派遣军队违反了《联合国宪章》，俄罗斯总统普京拒绝与联合国领导人进行任何接触，也拒绝接听他的电话。古特雷斯也很少与乌克兰总统泽连斯基联系，仅在2月26日与他进行了电话交谈。

古特雷斯周二谴责俄罗斯在乌克兰东部发动新的进攻，并要求俄乌双方在东正教复活节之际，达成为期四天的人道主义停火。

另据法新社消息，欧洲理事会主席米歇尔周五与俄罗斯总统普京举行电话会谈，米歇尔在电话中要求普京确保在周日庆祝东正教复活节之际在马里乌波尔建立人道主义走廊。米歇尔在推特上发文称，他坚定地向普京重申欧盟支持乌克兰及其主权的立场，谴责并制裁俄罗斯的侵略。他说，欧盟与乌克兰的团结、原则和价值是不可侵犯的。

莫斯科方面证实，普京与米歇尔进行了长时间会谈，讨论乌克兰局势，包括米歇尔日前亲赴基辅访问的所见。普京在电话中再次强调保护顿巴斯地区内2个"共和国"的特别军事行动目标，同时探讨每日开放人道走廊、停火撤离窗口的选项。

另据联合国人权办公室发言人夏姆达萨尼周五表示，联合国使团在乌克兰首都基辅郊区小镇布查（Bucha）记录到有50名平民遭到杀害，包括被草率处决。

法新社报导，夏姆达萨尼（Ravina Shamdasani）指出："联合国人权官员在4月9日前往布查镇的任务期间，记录到非法杀戮，包括对约50位当地平民的草率处决。"

联合国周五也指称，俄罗斯在乌克兰的行动"可能形同战争罪"，包括造成平民死亡、摧毁学校及医院的无差别轰炸。

夏姆达萨尼表示："俄罗斯部队无差别轰炸人口稠密地区，造成平民死亡，破坏医院、学校及其他民间基础建设，这些行动可能构成战争罪。"