追随领袖 谁是新一轮疯狂吹捧的操盘手

中共二十大前瞻

中国国家主席习近平在出席2022年4月8日星期五在北京人民大会堂举行的北京冬奥会和残奥会榜样表彰大会时挥手致意。

中共总书记习近平准备在今年秋天召开的十二大，打破邓小平时期立下的禁止党和国家领导人终身制的规矩，在两轮届满、该下台的时候继续自我接班。这不是一个秘密。

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不过，4月22日传出的这则消息还是让人们有点惊讶，这条新华社发出的消息说：“广西选举产生出席党的二十大大代表，习近平全票当选”。

人们已经习惯于中共的党国体制，对“当选”，尤其是习近平这样的人物“当选”，而且是在偏远的“广西”当选，颇感惊讶。中共的党官们，是如何升上来的，怎么“努力”都行，甚至像刚刚被逮捕的前司法部长傅政华那样“从未真正忠诚于党和人民“的也爬得很高，就是不需要选举？，这其实就是习近平所说的“全过程民主”的一部分。

这条消息发出的信号是，习近平十二大自我接班开始了! 但是这个中共广西省委全会，制造的气氛好邪乎。

在宣布习近平正式当选广西参加20大的党代表之前，该区于4月17日通过的会议公报这样强调：“要尽职尽责，以高度的政治自觉锤炼党性、忠诚核心，永远拥戴领袖、捍卫领袖，追随领袖”，一字一字，就像面对习近平发誓。在这种情况下，试想，广西党委会会出现投习近平反对票的委员吗？

广西党委用词强烈引起注意。香港星岛日报载文称，地处大陆西南边陲的广西壮族自治区在中国 一向是不起眼的省区，最近却成功“破圈“。据指出，去年10月担任广西党委书记的刘宁是该公报的操盘手，12号起，刘宁还以广西党委的名义推出6集电视专题片”紧跟伟大复兴领航人“。

外界舆论可能认为广西吹得过分，但该报援引官媒评论称，广西被指在全国率先喊响“紧跟伟大复兴领航人“，为迎接中共20大召开营造了良好舆论氛围。

至于刘宁是否据此就可以进入政治局，一如19大前一些省市领导那样，要等到秋天再说。其实，广西做得不过露骨了一点。

中共浙江省第十四届委员会第十次全会会议公报也是有过之而无不及：“省委常委会团结带领全省上下怀着对习近平总书记的忠诚之心、爱戴之心、拥护之心、感恩之心……”

浙江省委唯恐众人理解不深，还在会后举行新闻发布会，帮助大家“读懂浙江省委十四届十次全会精神：“习近平总书记在危难关头能够力挽狂澜、扭转乾坤，不愧是雄才大略的领导核心，胸怀天下的大国领袖，引领中华民族伟大复兴的英明舵手……”

习近平力挽狂澜，引起不少疑问，这句话沿用文革时捧毛的句式，那时候常说毛在紧急关头力挽狂澜，其实讲的是毛如何一个个斗倒了党的前领导人---“十大路线斗争”。习近平力挽狂澜指的是什么呢？是抗疫斗争的伟大胜利，还是彻底消除了贫困，前者至今也不能说取得伟大胜利，清零还在继续，后者疑点也很多。

还有一则新闻也让人惊讶，西藏自治区措勤县官网“网信错勤”2月9日报道，为了“进一步规范领袖像悬挂、无限拥戴人民领袖“，该县县委宣传部为此到各乡镇，学校，宗教活动场所，甚至牧民群众家中，排查是否正确悬挂领袖像，县委表示，规范悬挂领袖像是强化核心意识的表现，要让广大干部群众进一步树牢拥戴核心、信赖核心、忠诚核心、捍卫核心的意识。

有人评论，这简直了，党的领袖已经取代活佛了。

中共前总书记胡耀邦曾希望，“永远永远地严禁个人崇拜，因为一搞个人崇拜，就根本谈不上什么民主，谈不上实事求是，谈不上解放思想，据必然要搞封建复辟，其危害之烈，莫此为甚”。

中共1981年做出的『关于建国以来党的若干历史问题的决议』指出：“禁止任何形式的个人崇拜”。习近平时代又死灰复燃了，19大前，一些想挤进政治局的地方官员纷纷捧习，以至于有了天津市委书记李鸿忠的“忠诚不绝对，等于绝对不忠诚”的句子，甚至挤入中共政治局常委，一如栗战书，也要把习近平尊称为“一尊”。从此开了先例，愈演愈烈。

捧习捧到如此地步，有分析质疑，如果习近平果真像官方吹捧的那样神乎其神地伟大，还需要不断地让在下们信赖、忠诚、捍卫吗？而且，中宣部去年还发了正式文件称，党自成立之日起就坚决反对‘个人崇拜’，并将‘党禁止任何形式的个人崇拜’写入党章。”

但是中共又要树立“核心意识“，现在的核心，就是”习核心“。无论广西党委书记，浙江省委书记，还是措勤县委书记，看来都很明白什么是”核心意识“。