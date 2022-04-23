俄军空袭敖德萨 宣称摧毁美欧援助乌克兰军火

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据乌克兰总统泽连斯基周六发出的一份最新报告，俄罗斯周六对乌克兰南部港口城市敖德萨发起攻击，造成8人死亡，至少18人受伤。俄宣称摧毁美欧援助乌克兰军火库。乌克兰并称，俄军恢复对马里乌波尔亚速钢铁厂空袭。俄军并砲击哈尔科夫和尼古拉耶夫两座城市。

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法新社报道，泽连斯基周六在基辅的新闻发布会上说：周六俄罗斯军队的七枚导弹瞄准了敖德萨，其中一枚导弹击中了一栋居民楼，另外两枚被乌克兰防空系统击落"。周六俄军对敖德萨的空袭造成8人死亡，另有18或20人受伤。

乌克兰国家紧急事务局此前的一份报告称，有6人死亡，包括一名婴儿，还有数人受伤。乌克兰空军在脸书上Facebook上发文称，俄罗斯军队从图-95轰炸机上向里海上空发射了一系列导弹。其中两枚导弹击中了一个军事设施，另外两枚导弹击中了居民楼。据同一消息来源称，另外两个被防空系统摧毁。

乌克兰外长库列巴在推特上发文表示："俄罗斯对敖德萨进行导弹袭击唯一目的是恐吓。他呼吁在"文明和用导弹袭击和平城市的野蛮之间建立一道墙"。

法新社援引俄罗斯军队周六表示，俄军以"高精度导弹"瞄准了敖德萨附近军用机场的一个军火库，那里存放着美国和欧洲国家提供给乌克兰军队的武器。

俄罗斯国防部周六发表声明说，俄军针对敖德萨港附近一座军火库发动导弹攻击，摧毁美国和欧洲国家运交的大批援助乌克兰武器。

法新社报导，声明说："俄罗斯武装部队今天利用高精准远程导弹，摧毁敖德萨附近军用机场的一座后勤场站，那里储存美国和欧洲国家运交的大批外国武器。"

声明又说，这起攻击是俄军利用导弹攻击的22个乌克兰军事据点之一，包括伊里奇奥夫卡（Ilichiovka）和克拉莫托斯克（Kramatorsk）附近的3座武器和弹药库。

声明并称，俄军战机今天也空袭79个乌克兰军事据点，包括16座武器和燃料库。

另据乌克兰总统办公室顾问周六表示，俄军已恢复对南部重镇马里乌波尔内亚速钢铁厂的空袭。这名顾问称，俄军正试图瓦解驻守亚速钢铁厂区域，守卫马里乌波尔的乌克兰士兵最后抵抗。法国传媒报道，目前仍有超过2千名武装人员在亚速钢铁厂内。

另有乌克兰官员周六表示，俄罗斯军队砲击乌国东北部城市哈尔科夫的平民设施，南部城市尼古拉耶夫周五夜也遭到俄军砲击。

哈尔科夫州（Kharkiv）州长席尼胡波夫（Oleh Syniehubov）表示："俄罗斯占领军持续对哈尔科夫市和哈尔科夫州的平民设施开火，周六白天轰击了56次，结果造成19人受伤、2人死亡。"

哈尔科夫平民已连续多日遭受猛烈砲击，席尼胡波夫宣布，当地时间周六晚7时至明晨5时全州实施宵禁。

尼古拉耶夫州（Mykolaiv）州长金恩（Vitaliy Kim）表示，俄军周五天深夜再度砲击尼古拉耶夫市，击中一家咖啡馆，所幸无人伤亡。当局因此在周日东正教复活节礼拜开始前，于周六晚7时至明晨5时实施宵禁。