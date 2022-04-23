北京疫情再起 当局称形势严峻

中国-新冠病毒

2022年4月23日，在北京的一个冠状病毒检测机构，人们排队等候核酸检测。周五有10名中学生的COVID-19检测结果呈阳性，北京处于警戒状态。

上海封城之际，中国首都北京疫情再起，当局援引调查结果称，疫情已隐匿传播一周，“情况紧急，形势险峻”，预料未来还会发现续发病例，须以“最短时间遏制疫情扩散”。北京会否步上海后尘引发担忧。

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北京市委书记蔡奇22日主持召开疫情防控会议，要求“尽快排查、管控风险、事不过夜做好疫情处置”。

北京市政府23日又召开新闻发布会宣布，北京近日突发数起疫情，涉及多条传播链，续发和隐匿传播风险高。“全市上下要即刻行动”、 “坚决打赢疫情阻击战”。

当局宣布，自22日以来，北京市累计报告20例新冠病毒感染者，初步流调结果显示，病毒已隐匿传播一周，感染者人群多样，活动范围广，涉及学校、旅行团及多个家庭，随着排查力度加大，未来还将发现续发病例。

当局23日通报新增的15例本土确诊病例，12例在朝阳区、2例在顺义区、1例在房山区。其中包括9名学生，一名外送员。

中国“五一”节长假将至，北京是疾病预防控制中心副主任庞星火提醒家长近期非必要不要离开北京，不去中高风险地区旅游或出差。

从官方通报数据看，确诊病例并不多，但从当局使用“疫情已隐匿传播一周”、“情况紧急”等说法，似乎预示着将有可能采取更严厉的措施？

北京会否采取上海那样严厉的措施有待观察，上海自封城以来造成严重人道灾难，引发严重民怨，北京会否汲取上海教训，避免采取大规模封控，这些都是疑问。

中国多地在引发重症较少的奥米克戎变种病毒袭来后，继续采取严厉的社会面清零政策，引发外界不解。

唯一可能的解释是，清零政策是中共领导人习近平主持制定的，直到日前，他还在强调“坚持社会面清零不动摇”，各地官员必须“奉命行事”。