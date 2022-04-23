《四月之声》被封网民愤怒 张教授被打网民乐翻

中国网络封锁

一段显示上海封城对居民影响的6分钟视频被审查人员从中国互联网上删除引发网民的愤怒，而复旦大学一位“颂圣”教授被打的传言则上了热搜，引来网络一片叫好。俄顷，叫好声也被封了…

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据法新社4月23日发自上海的报道，一段显示上海封堵对居民影响的视频被审查人员从中国互联网上删除周六引发网民的不理解甚至愤怒。

该报道说，中国经济首都，2500万人口的家园，正面临着自冠状病毒大流行开始以来的最严重的爆发。卫生部周六宣布上海新增12例死亡病例和超过23,000例新的阳性病例，比前一天反弹了近6,000例。

地方当局将这种新的增长归因于一些老式住宅楼里拥挤杂居，那里的厨房和厕所是共用的。

自从4月初以来，几乎所有的上海人都被限制在家中。许多居民难以获得新鲜食物，也不能看病。

这段名为 "四月之声"的视频是一个从空中拍摄上海的长镜头，长达6分钟。作者按时间顺序在这些黑白图片中加入了从新闻发布会、社交网络上发布的视频或居民的电话中提取的一连串声音。

该视频通过20个声音片段展示了上海封城的影响：被禁闭的居民无法获得食物、药品或前往医院；一名男子被阻止返回其被禁闭的街区；一名妇女描述了检疫中心的混乱情况。

该视频于周五晚在社交网络微信上被广泛分享。但审查人员在几小时内设法消除了所有的痕迹。

社交网络微博上的一名用户周六说：“作者只是提出了原本的事实”。“没有什么挑衅性”，“关于这个问题的讨论几乎完全被审查”。

另一位用户写道：“这段视频没有什么特别之处。其内容已为人所知。但是，即使是这样也被审查让我很生气。这就是为什么我把它转贴在我的线上"。

法新社这篇电稿说，为了表示不满，许多用户在微信上分享了两首歌词有争议的歌曲的音乐视频："你听到人民在唱歌吗？(来自音乐剧《悲惨世界》）和《墙上的另一块砖》（平克-弗洛伊德）。第一首歌是呼吁反叛的，第二首歌则是痛斥"思想控制"的。

张教授被打

《四月之声》被封引发网络愤怒的同时，以赞颂当局著称的复旦大学张XX教授因不明原因被踢到要害部门的传言上了热搜，引发网民叫好和嘲讽。

有一位网民说，“如果他被打是假的，我希望是真的”。

有网民贴出两天前的视频说，“复旦出事了”，“警察来了”，张XX教授被“青年教师”打了。

微信转发的一则网民言论说，“张叫兽即使被踢成唯萎了，也是最幸福的当代太监…”。

另一位网民表示，“希望他能意识到他的谄媚也要把握个度”。

还有网民指出，这不是打，而是对张教授发起的“特别军事行动”。

一位名叫“成都市领导”的网民竟说，“张维为被打，落后就要挨打！”

俄顷，网民的雀跃言论在墙内都消失了，也被封了。打开页面可见：“此内容因违规无法查看”。