德国《经济周刊》：上海封城措施凶蛮残忍

中国-新冠病毒

德国的新冠防疫措施已经大大松动了。人们享有的自由越来越多。而中国则继续实行清零政策，而且防疫措施越来越严历无情。对此持怀疑和批评态度的德国媒体越来越多。

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德国《商报》认为，中国从一个封城走到又一个封城。人们的承受力达到了极限。企业生产断断续续。中国的新冠防疫战略正在拖垮自己。

德国《经济周刊》报道说，本来中国在疫情中比世界上其他国家都要恢复得快。但中国严格的清零政策正在成为问题。企业运作困难。消费大受打击。2022年的前景十分暗淡。在上海，一个老妇人哭着请求监管人员让她去买一点食品。但监管人员对她吼叫，叫她回屋里去。就因为老妇人不服从他的命令，他从她手里夺过购物车，把它砸在地上。中国的网络上充满了这一类视频。自封城以来，上海很多人不允许走出家门。上海的封城是如此地凶蛮残忍，而且谁也躲不开。

德国《经理杂志》报道说：来自上海的图片令人压抑和恐惧。自三周来，大上海变成了一个幽灵城市。人们要么得关在家里，要么得去隔离营。就因为一位翻译要让一位德国侨民离开自己的家，前往隔离营，这位侨民愤怒至极，抗议咒骂了九分钟，说，中国的防疫系统“荒谬可笑，是个耻辱”。这一视频上网后，受到人们争相传阅。由于市政府不能及时给被关在家里的人们提供食物和药品等，上海人开始忍受饥饿，等药品。在网络上流传的视频是陷入困境的人们和政府已经控制不了的局面。数百人从高楼大厦的阳台上朝下喊叫。老人被警察拖走。猫饿死在街上。这位德国侨民因检测阳性，和他家人在家隔离显然已经15天了。当翻译叫他要单独进入隔离营时，他坚决拒绝前往，说自己肯定已经不是核酸阳性了。他大骂防疫系统是个耻辱，滑稽可笑，说人们在上海怕的不是感染上新冠，而是害怕落到疾控中心的手中。该视频显示，上海的外国人也对中国的防疫管理非常气愤。它同时也显示，外国人在中国还是受到优待，还可以大声地抗议政府的措施。中国人可就不能这么做了。谁敢冒这个风险，大声抗议，马上就会被警察带走关起来。这是个令人悲伤的局面。外国侨民在随后数月里，肯定会加速逃离中国。不少外国专家放弃了他们在上海或北京收入丰厚的工作，离开了中国，而且不再想返回中国。这给很多在中国有强劲业务的公司带来了新问题。中国的封城措施过去后，这一问题还会继续存在。