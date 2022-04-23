俄罗斯侵乌战争

在这张由俄罗斯总统新闻局发布的照片中，2022年4月21日，俄罗斯总统普京听取俄罗斯国防部长绍伊古在克里姆林宫汇报战果。

马里乌波尔几乎被俄罗斯炸毁了，但还没有沦陷。大约两千多名乌克兰守军继续以城中城---亚速钢铁厂为依托抵抗。星期六，乌克兰总统泽连斯基同那里的守军进行了最新一次通话。

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普京需要一个胜利，5月9日“卫国战争胜利日”迫近，普京没有任何拿得出手的“果实”。占领基辅计划早已被挫败，闪电战沦为持久战，侵乌战争发动两月之际，普京的“第二阶段战役”---乌东大战：拿下顿巴斯之战也没有取得明显成果。星期六，乌克兰军方宣布发起反攻，夺回哈尔科夫周边俄军占领的三座小镇。俄军的成果似乎仍然是连连发射漫天呼啸的炮弹，然而，乌克兰顿巴斯前线丝毫没有改变。

普京多么地需要一个胜利。星期四，国防部长绍伊古面对面汇报“胜利”，只见普京驼着背，脸部略显浮肿，右手紧抓着桌沿不放。绍伊古则向普京保证：在经过50天的包围之后，马里乌波尔“已完全处于我军控制之下”，俄军“解放”了马里乌波尔全城。莫斯科已数次宣布即将夺取马里乌波尔，这次终于得到普京的确认。不过，还有一个让普京不太舒服的细节：在亚速钢铁厂，还有至少两千多名顽强抵抗的乌克兰军人，一部分属于亚速团，一部分属于第36旅陆战队。

绍伊古不能向急于得到捷报的普京隐瞒这一危险的细节，但他保证，俄军只需三到四天就能消灭乌克兰守军。普京打断了绍伊古："我认为对工业区的攻击建议是不合适的。我命令撤销这一命令。我们必须考虑保障我们的士兵和官员的生命。不需要爬进这些墓穴，把这整个区域封锁起来，让一只苍蝇都无法通过。"

普京短短一句话完美地体现了他的残忍和“人道”，“人道”？在俄罗斯一万多名官兵丧生乌克兰，尤其在黑海旗舰莫斯科号被乌克兰击沉后，俄罗斯母亲开始四处打听数周毫无音信的儿子的下落，普京这是在给母亲们发出安抚的信号。当然，普京本质是残忍的，这从普京首次发动车臣战争就表现得非常充分，他像轰炸格鲁兹尼一样炸烂马里乌波尔，卫星照片显示，在这座城周有匆匆掩盖的万人坟，他不允许一只苍蝇通过，他的命令很清楚，消灭这些被他视为“纳粹”的乌克兰守军。

普京的胜利是残缺的。军事上，一座城市陷落，意味着占领军或者傀儡可以在城中平安进出，但是，普京深知，这座城市，至少在目前，仍然是俄罗斯军人的陷阱。莫斯科已经无数次喊话：“缴枪不杀!”，守军拒绝投降。他们要求在有保障的条件下与他们一起的平民撤退至乌克兰军队守卫的阵地。俄罗斯第一时间否认有平民躲藏在亚速钢铁厂，他们主要是军人的家属，莫斯科并没有保证他们会安全转移。周四晚间，俄方又开始炮击亚速钢铁厂，普京的所谓“只需包围”成为废话。

无论如何，普京以“电视直播”的形式向全国宣布“特别军事行动”取得了第一个胜利，不过，就连这一可怜的“胜利”也遭到美国总统拜登的否定。拜登表示：“没有任何证据显示，马里乌波尔完全失守”。拜登进而表示，克里姆林宫的老板永远也不可能占领乌克兰，永远不可能。

尽管俄罗斯军方不断重复，一切都按照计划进行，但是，俄军先进后退，直至莫斯科号被炸沉，在俄罗斯引起混乱。尤其莫斯科号被炸沉事件，在俄罗斯官媒引起罕见的评论。在官方电视上，被法律禁止使用的“战争”一词短暂地出现几次，狂热的电视评论人甚至喊叫，既然乌克兰不降服，轰炸其全境，轰炸向乌克兰提供武器的邻国。另一方面，在莫斯科号上服役的新兵亲属在社交网络 不可遏止地表达愤怒，埋怨军官拒不交代实情。

占领马里乌波尔，对莫斯科而言意义重大，可以打通被其并吞的克里米亚陆上通道，从此集中全力攻打顿巴斯。如果彻底摧毁亚速团，莫斯科还可以宣布“去纳粹化”完成。马里乌波尔全城被摧毁百分之九十以上，俄罗斯应一如既往，宣称这是乌克兰守军撤退时炸毁，而死亡的两万多平民 ，是乌克兰守军把他们当作“人肉盾牌”所致。

一切都已“排演”好了，5月9日，“顿涅茨克人民共和国”在马里乌波尔扶持的新市政当局，将组织“不朽兵团”的传统游行。一些据称是来自马里乌波尔的幸存者，或其他被特别从别处带来的人，应该在城市的废墟中行走，手中举着在1941-1945年的世界大战中被杀的祖先的画像。

但是乌克兰抵御侵略者的斗志丝毫未减，泽连斯基周六晚间宣布，解铃还须系铃人，他呼吁与普京见面“尽快终结战争”。他表示做好了与俄罗斯交换马里乌波尔守军的准备。他同时警告，如果马里乌波尔守军被杀害，莫斯科别指望再会有任何谈判。

泽连斯基已经展示了什么是外交，什么是战斗! 他的乌克兰将士将为保卫祖国战斗到底! 在挫败普京占领基辅，颠覆乌克兰政府，征服乌克兰的“特别计划”后，泽连斯基总统比任何时候都更有信心。