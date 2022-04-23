布林肯将到访基辅 泽连斯基呼吁与普京会面"以结束战争"

泽连斯基/乌克兰/美国/俄罗斯

乌克兰总统泽连斯基周六表示，美国国务卿布林肯将于周日访问基辅，这将是俄罗斯入侵乌克兰超过两个月以来，首次美国高层官员访问乌克兰；泽连斯基并再次呼吁与俄罗斯总统普京会面，"以结束战争"。他表示相信乌克兰将赢得这场战争，建立最强军队并获得安全保障，成为欧洲的一个强大国家。

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法新社消息，泽连斯基周六在基辅中央广场的一个地铁站举行记者会，他表示，周日将与前来基辅访问的美国国务卿布林肯及国防部长奥斯汀会面。

这将是自2月24日，俄罗斯入侵乌克兰以来，美国政府官员对乌克兰的首次正式访问。

泽连斯基并表示希望美国总统拜登也能"在安全形势允许的情况下"访问基辅， "来支持乌克兰人民"。

泽连斯基表示，周日与布林肯及奥斯汀的会谈将侧重于美国向乌克兰运送武器的问题。他对记者表示，上周以来，美国提供武器的各个方面都大有改善，泽连斯基向美国政府表示感谢，同时希望美国能向乌克兰提供更强大的重型武器来对付俄罗斯军队。

泽连斯基周六再次呼吁与俄罗斯总统普京会面，"以结束战争"。

泽连斯基在基辅市中心的一个地铁站内举行的新闻发布会上说："我认为发动这场战争的人将能够结束这场战争。"他表示，如果(与普京会面）可以达成俄罗斯和乌克兰之间的和平协议，"他并不惧怕与（普京）会面"。

泽连斯基说，"我从一开始就坚持与俄罗斯总统进行谈判，不是我想（见他），而是我必须见他，以便通过外交手段解决这一冲突"。

泽连斯基表示："我们对我们的伙伴国充满信心，但对俄罗斯没有丝毫信任"。

泽连斯基并警告，如果驻守在乌克兰东南部马里乌波尔的亚速钢铁厂的乌克兰军队被俄罗斯军队杀死，乌克兰将放弃与莫斯科的谈判。泽连斯基说："如果我们的人在马里乌波尔被杀，如果在南部城市赫尔松（Kherson）举行虚假的独立公投，乌克兰将不会再与俄罗斯谈判，而且也将使停火变得更复杂。

泽连斯基还说，他"准备"以"任何形式"换取交换保卫马里乌波尔的乌克兰士兵，以使他们摆脱被围困的可怕的处境。

泽连斯基表示，与驻守在钢铁厂巨大地下设施的士兵最后一次接触是在"一个小时前"。他说，"今天是自3月初俄罗斯开始围攻马里乌波尔以来最艰难的日子之一"。

泽连斯基在记者会上并表示，乌克兰将会从俄罗斯手上夺回失去的领土，他形容这不是需要20到30年的时间问题，而是乌克兰是否拥有武器，他也称乌克兰会一举收复失地。

有媒体问到乌克兰会否像以色列一样成为全武皆兵的国家时，泽连斯基指乌克兰已经成为清楚需要自我防卫的国家，他相信乌克兰可以赢得这场战争，建立最强军队，并获得安全保障，使乌克兰可以成为欧洲的一个强大国家。