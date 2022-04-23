美欧联合警告中国：支持俄罗斯需承担后果

美国-欧盟/中国

4月19日抵达布鲁塞尔访问的美国副国务卿谢尔曼与欧盟有关方面负责人多方会谈之后，22日与欧盟外交事务部秘书长联合发表声明，提醒中国，对俄罗斯的任何支持都将会损害中国与美欧各方关系。声明也再次谴责中国因台湾问题，制裁立陶宛的行为。

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拜登政府外交事务第二号人物谢尔曼此次率团访问布鲁塞尔，与欧盟有关方面就俄乌战争、中国以及印太战略等议题展开多方会谈。

针对已经持续两个月的俄乌战争，谢尔曼与欧盟外交事务部秘书长桑尼诺22日在联合发表的声明中表示，美欧将继续敦促中国不要帮助俄罗斯规避制裁，不要破坏制裁。声明重申，这种对俄罗斯的支持将会影响中国与欧盟、中国与美国之间的关系。

在此之前，美国和欧盟都曾各自对中国在俄乌战争中的立场发出警告。欧委会主席冯德莱恩4月1日在中欧视讯峰会上，呼吁北京推动俄罗斯停止战争。她强调，任何支持俄罗斯缓冲制裁损失与压力的行动，都将影响中欧关系。

拜登政府也反复表示，中国如果支持俄罗斯，就必须承担后果。谢尔曼21日在布鲁塞尔参加一次智库活动时，也更明确地指出，倘若中国决定对莫斯科提供任何物质援助，可以从对俄罗斯的制裁措施中，看出美方可能采取的措施。她希望中国从中汲取教训，明白不能将美国与其盟友切割开来，明白欧洲不会切断与美国的联盟。

在此之前，中国国家主席习近平曾呼吁欧盟确立自己的对华政策。

美欧22日的联合声明也对中国政府不断操弄新闻的行为，尤其是帮助传播俄罗斯为乌克兰战争编造的假新闻，表达忧虑。

自俄罗斯2月24日开始入侵乌克兰的军事行动以来，中国政府及官方媒体始终拒绝指认这项行动为入侵，是战争，而只按照普京政权的说法，称俄乌战争为“特别军事行动”，并且不断指责美国及北大西洋公约组织应对这场军事冲突负责。

维护新闻自由的国际非政府团体“无国界记者”组织近日曾发表公报，指责中国不断帮助俄罗斯扩大不实新闻的传播。

谢尔曼与桑尼诺22日在联合声明中也提到因为与台湾发展关系而遭到北京经济制裁的立陶宛，重申美欧都反对这种经济胁迫作为。

美国副国务卿此行与欧盟各方的会谈自然也涉及台湾。据台湾中央社报道，双方都再次强调台海和平对区域安全的重要性，支持和平解决两岸议题，不鼓励任何破坏现状的行动。