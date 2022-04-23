中国-新冠病毒

『四月之声』，4月22日发表的一部描述上海封城后百姓种种困境的短片，一个六分钟航拍的视频，上传后很快被下架，却引发现象级接续传播，分享，引发国际媒体关注。

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影片风格平实，以上海当局3月15日新闻发布会开头：当局宣布上海“现在也没必要封城“。3月26日，另一位官员在新闻发布会继续表示上海不能封城，”因为上海，我们这个城市，承载了不仅仅是上海人民自己的上海。“ 结果，3月28日，上海无预警封城了。

影片通过黑白画面和社交媒体广泛流传的音频、视频展示了上海人封城后遭遇的生活困境和不公，包括物资短缺、捐赠食物遭贩卖、幼儿和家长被强迫分开隔离、宠物被打死、病人得不到及时救助、方仓医院环境恶劣，缺医少吃、求助无门的窘境。

『四月之声』被下架后，引发网民愤怒，有人在微信贴出音乐剧『悲惨世界』中的歌曲“你可听到人民在歌唱？”以示抗议。还有人引用艾略特『荒原』中的诗句：“四月是最残忍的月份/荒地上长着丁香，把回忆和欲望参合在一起…….”

『四月之声』几乎避免观点的影片为什么也被下架？法国世界报发自上海的题为『审查强化了上海人的愤怒』一文分析，不要说『四月之声』，“超级讽刺的是，中国在一周前屏蔽了自己的『义勇军进行曲』”。

可能是国歌有鼓动造反的意味：“起来，不愿做奴隶的人们…… 中华民族到了最危险的时候，每个人被迫着发出最后的吼声。 起来！ 起来！ 起来！”

审查官屏蔽国歌的批语是： “含有激进时政或意识形态方面的内容”。一位网友写道：我为我活在这个时代而感到耻辱!......我再说一次，我是人，我可能也是奴隶!但奴隶和奴才不一样! 一个能改变!一个等死吧!“

上海封城引发的人道灾难引发了反抗？被戏称“国民老公”，封控在上海的王思聪也在微博发言：“每天早上的核酸检测，检测到不是阳性或阴性，而是你的奴性和血性。”据说他也被微博禁言了。

中国最国际化最亮丽的上海一夜之间变成人间地狱，知名杂文作家李承鹏在其传阅甚广的『上海是预示未来一百年的大河』一文写道：“上海没怎么，是你幻觉了。你以为有亚洲最好的迪士尼、米其林、科技公司、高素质人群和城市文明，就不会被锤。根据杠杆原理，锤或不锤在于锤子主人。生活之锤砸下时，你躲无可躲。周树人那会儿还有租界可以躲避，你有什么？你抬头看不见收留你的内山完造，只能看到收纳你的大白。”文章最后质疑：折腾到何时为止!

上海人的遭遇令人同情，也有人怒其不争，网络作家沉雁说：“上海许多名流精英哭爹叫娘甚至临死都不知咋死的。其中有著名作家、有小提琴家、有网络证券从业18年的副总、有退休检察官、有一直听D话的著名编剧的父母、有著名经济学家的老母、有见俄丁就排卵的白领丽人，有效忠大半生却在办公室了结的小吏……智商一流、情商一流，但遗憾的是觉悟不入流。”

让上海人承受封城的人道灾难，发声出口气总可以吧？不少网民引用中国官员警句“打嘴“，外交部发言人华春莹去年3月31日在外媒记者询问中国人为何抵制外国品牌时宣称：“中国有14亿人民，每个人都有自己的脑袋、自己的思想，每个人也都有在网上表达自己想法和感受到权利。”

中国外交部发言人赵立坚去年12月30日批驳质疑中国抗疫的外国记者一句话也被广泛引用：“你们能够在抗疫疫情期间，生活在中国，你们就偷着乐吧”。有人抱怨，有人送上一句：“生活在上海，您就偷着乐吧”

还有那位曾被习近平请入中南海给各位政治局委员上课的复旦大学教授张维为也因为一席话遭人恨。张维为在上海东方卫视的一档节目『这就是中国』里说：“这次疫情防控应该是有史以来最大规模的一次开放式样的、体验式的制度自信和中国自信的公开课。今天生活在中国，免于感染新冠感染，或免于死于新冠肺炎的安全感，至少是美国的五百倍以上。中国人民对自己的制度优势和对美国的制度劣势的认识，从来没有像今天这么直接、这么亲切、这么深刻”。

张维为大约说得太离谱了，遭遇严酷封城痛苦的上海人怒不可遏，网上流传着他在复旦校园挨揍的传言，许多人对这无法查证的传言惊人地幸灾乐祸。

严酷清零政策已到了人民无法忍受的地步，造成的次生灾害远远超出病毒本身，以至于上海人不但无法“偷着乐“，而且真的愤怒了。

前军医缪晓辉23日发帖呼吁停止清零：“清!清!清清清! 浦东封控第27天，接近4个最大潜伏期，浦西封控第23天，超过3个最大潜伏期!‘足不出户’、‘应检尽检’，该拉的拉、不该拉的也拉了!还出现昨天这样的数据，这完全不符合传染病流行的基本规律和干预结果了!怎么办？怎么办？怎么办？呼唤更多真正的赛先生出场! 人命关天呐!别这样了好不好？别继续了好不好？人要敬畏天!”

他还说：不要问我病毒从哪里来，它的故乡在两根棉签里。

这大约就是『四月之声』只点开一角现实，竟引起那么强烈共鸣的原因，结果越屏蔽，越超级转发，有媒体如此形容：封得越凶，转得越猛。