世界各国领导人纷纷致电祝贺马克龙连任

法国/马克龙/选举

法国周日举行总统大选第二轮投票，主要出口民调显示，现任总统马克龙将以58%得票率成功连任，击败极右翼国民联盟领袖马丽娜 勒庞，马克龙并成为法国20年来首度连任的总统。世界各国国家元首及领导人纷纷致电祝贺马克龙连任。

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欧洲理事会主席米歇尔向马克龙成功连任表示祝贺，他说，在目前艰难的时期，我们尤其需要一个强大的欧洲，也需要一个致力于让欧洲更加独立自主的法国。”

欧盟委员会主席冯·德莱恩也在第一时间向马克龙发来贺电称："我很期待能够继续我们的出色合作。 我们将一道继续推动法国和欧洲向前发展。”

英国首相约翰逊祝贺马克龙赢得法国总统大选。约翰逊称“很高兴将继续与马克龙合作"。约翰逊用法文在推特上表示，法国是英国“最亲密”的盟友之一。我非常期待继续在两国在世界重大问题上继续合作。”

德国总理朔尔茨周日祝贺马克龙在法国总统大选中获胜，朔尔茨也是用法语发推文说，法国选民发出了“支持欧洲的强烈信号”，他并表示希望继续进行良好的合作。”

荷兰首相鲁特表示，“期待继续与法国在欧盟与北约广泛和建设性的的合作，并进一步促进我们两国之间的友好关系”。