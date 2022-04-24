乌克兰总统府宣布 泽连斯基与布林肯及奥斯汀在基辅举行了会晤

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乌克兰总统府周日宣布，乌克兰总统泽连斯基与美国国务卿布林肯及国防部长奥斯汀在基辅举行了会晤；乌克兰周日提出与俄罗斯在马里乌波尔亚速钢铁厂附近举行"特别会谈"，以拯救受困军民。周日俄军不顾乌克兰方面的停火呼吁，继续轰炸亚速钢铁厂。联合国则呼吁在马里乌波尔立即停火疏散平民。

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法新社消息，乌克兰总统府周日宣布，乌克兰总统泽连斯基与美国国务卿布林肯及国防部长奥斯汀周日晚间在基辅举行会晤。乌克兰总统的顾问奥莱克西·阿雷斯托维奇（Oleksiï Arestovitch）在YouTube 晚间播出的一次采访中表示，"美国人(布林肯及奥斯汀）今天在基辅。此刻他们正在与泽连斯基总统会谈"。 这是自2月24日俄罗斯入侵乌克兰开始以来，泽连斯基与美国高层官员在乌克兰首次会面。

而乌克兰总统泽连斯基的顾问阿雷斯托维奇周日在简报会上表示，我们已经邀请俄罗斯在亚速钢铁厂旁边举行"特别会谈"。他表示，目前在等待俄罗斯的方面的回应。

乌克兰总统府的另一位顾问波多利亚克此前在推特上发文称，乌克兰曾要求在周日东正教复活节在马里乌波尔实施停火，同时开辟人道主义走廊疏散被困的平民，并就交换战俘举行特别谈判。

泽连斯基周日表示，乌克兰战斗人员仍然在钢铁厂巨大的地堡内坚守，他们的食物和弹药已经很少，地堡内大约有一千名平民、妇女和儿童”以及“数百名伤员”。

俄罗斯总统普京要求这些最后的守军投降，并下令俄军围攻亚速钢铁厂，"连一只苍蝇都不放过"。

周日，俄罗斯军队不顾乌克兰方面的停火呼吁，继续轰炸乌克兰守军退守的亚速钢铁厂。

泽连斯基周日在推特上发文称，与土耳其总统埃尔多安通电话，讨论目前局势包括必须立即撤离马里乌波尔和亚速钢铁厂内平民，埃尔多安则表示愿意尽可能提供协助。

另外，联合国秘书长古特雷斯将于当地周一到土耳其安卡拉，与埃尔多安会面，然后在周二和周四，分别前往莫斯科及基辅，与俄罗斯总统普京及泽连斯基会面。

联合国乌克兰危机协调员阿瓦德周日呼吁立即停止在马里乌波尔的战斗，以便疏散平民。阿瓦德在声明说，等待的时间越长，就会有更多生命处于险境。他并表示，必须容许平民安全撤离，明天可能为时已晚。

联合国估计马里乌波尔市内约有10万名平民。阿瓦德说，在俄罗斯和乌克兰庆祝的东正教復活节，提供一个停止敌对行动的机会。