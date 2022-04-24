北京朝阳区周一起全区核酸检测 北京超市出现抢购

中国/北京/新冠疫情

北京市官方周日宣布，新冠疫情最严重的朝阳区周一起全区进行核酸检测，并呼吁民众减少社会面活动。不少北京及外地网友表示，应该要囤货了。据称北京多家超市出现抢购。

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中央社消息，北京疫情升温，3天新增41例本土感染者，以朝阳区占26例最多。朝阳区25日起全员核酸检测。有朝阳区民众告诉中央社记者，社区已经规定25、27和29日要做3轮的核酸检测，全体居民都要参加。

也有食品供应商告诉记者，收到电商平台业者的通知说，北京商家需加大自己的安全库存至少一个月以上，希望厂商了解仓库情况并优先保证供应给北京的商店。

据中央社综合媒体报导及网络讯息，周日晚北京、尤其是朝阳区的多家超市里人群大增，许多货架被一扫而空，鸡蛋、新鲜蔬菜和肉品都被抢购。甚至超市的线上购物平台也都显示多项商品补货中，或是因订单激增，配送可能延迟。

消息援引北京日报报导，受疫情影响，北京潘家园、双井、劲松等地区生鲜电商平台24日出现不同程度的绿色蔬菜供应不足现象。对此，美团买菜、叮咚买菜等生鲜电商纷纷启动紧急响应机制，紧急调拨货源，并宣称目前管控区内"货足价平"。

在社群平台微博上，有一些网友给出囤货建议或清单，并表示生活必需品很广，并不只是食物，包括卫生用品、常用药品、消毒液都在内。还有人建议最近可以先去理头发，避免长时间封控时无法理发。

有网友形容，现在好像已经进入到了一种"货已经囤好了，什么时候封我"的状态。

也有天津、广州网友分享自身经验说，不需要恐慌囤货，其实疫情封控很快就过去；但有了上海封控已经近1个月的经验，有些人认为还是多囤些好。