中国“零感染”政策加快出生率下滑趋势

中国/新冠疫情

三月底因为新冠疫情暴发而封城以来，虽然并不是第一个也不是最后一个被封的城市，但中国经济和金融中心上海因其特殊的重要性而受到全球的广泛关注。上海居民对着窗户喊着要吃东西，儿童与父母分离，外国人逃离国家的大量音频和视频在网络上广泛流传... 包括上海在内的全中国50多个城市遭封锁的严厉程度再次引起了全世界的震惊。

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除了对居民的日常生活，对城市的经济和发展前景造成的重大影响外，法国法国专门研究金融市场和中央银的行宏观经济学家米歇尔-桑蒂 （Michel Santi）在观点周刊上刊文指出，中国政府执行的“零感染”政策加快已经大幅下降的人口增长趋势，而失去人口红利的中国未来可能是灾难性。

国际顶尖医学期刊《柳叶刀》曾在2020年10月份刊文预测中国的人口到本世纪末将降至7亿三千万人，与现在的14亿相比，降幅达到一半。由于新冠疫情，在过去两年中，中国出生率大幅下滑，创下了自1950年代末和1960年代初可怕饥荒时期以来最大幅度的下降。在这个世界上人口最多的国家，2021年只有1060万名婴儿出生，这是1949年共产党掌权以来的最低数字。自2019年以来，结婚人数也下降了约12%。

文章认为，当然，中国正在承受1980年以来实行的独生子女政策的后果，除了人口更新的基本速度被人为地打乱之外，这项政策在几个层面上都产生了破坏性的后果。计划生育施也在中国人身上留下了深刻的印记，他们在很大程度上，几乎像被刻在基因里一样已经接受了每个家庭只有一个孩子的事实。

与此同时，全国房地产市场的激增和获得良好教育的高成本，更强化了这种意识。 其结果是，中国的家庭结构现在被描述为 "4-2-1"，包括四个祖父母，由两个配偶和一个孩子支持。毫不奇怪，中国社会已经适应了这种制约因素和支持祖父母的经济负担，其直接后果是没有能力抚养一个以上的孩子。

新冠“清零”政策的政治错误

作者认为，中国人口结构的极端脆弱性并不归因于新冠疫情造成的健康危机，而更应该归因于中国领导人控制人口的历史倾向，而目前在中国城市实行的几乎普遍且严厉的封城措施仍然证明了这一点。不言而喻，清零政策加剧了中国人的不孕不育。在一个社区甚至是一栋楼里出现一个病例就单方面宣布禁闭的情况下，结婚的人数自然应声下降。

然而，中国政权太过执着于，甚至不惜自己甚至陷入困境也要坚持执行这一政策，以至于今天没有认识到其完全适得其反的一面——后果当然不仅是对人口的影响—— 而做出相应的让步。事实上，中国国家主席习近平现在怎么可能在不否认自己的情况下放弃这种清零政策？因为他已经将“清零”教条作为其政策的支柱之一，而他正准备在11月的党代会上庆祝其胜利，并追求连任。