全球首富马斯克以440亿美元全面收购社交平台推特

马斯克/推特

特斯拉首席执行官埃隆·马斯克周一与推特Twitter董事会达成最终协议，以每股54.20美元的价格收购推特这家社交网络平台。马斯克称，"言论自由是民主的基石，推特就是一座数字言论广场，对人类前途攸关重大的事情可在这里讨论"。不过，被推特封禁账号的美国前总统特朗普周一拒绝重返推特。

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全球首富马斯克目前成为推特的所有者，尽管在收购过程中遭到推特董事会反对，但马斯克在不到两周前宣布要收购该平台。马斯克曾宣称，只有他才能释放出推特的"非凡潜力"。马斯克上周完成涉及收购的财务安排，加速推特董事会同马斯克的收购商讨。推特2013年上市，马斯克成功私有化，推特将结束上市公司地位。

马斯克在交易谈妥后发表声明说："言论自由是民主政治正常运作的基石，推特就是一座数位言论广场，对人类前途攸关重大的事情可在这里讨论。

马斯克是推特大户，拥有超过8千万粉丝追随者。他声称推特没有履行言论自由，因此提出收购。

较早前，美国共和党议员欢迎马斯克提出收购推特，要求他如果收购成功，应该重开前总统特朗普被封禁的推特帐户。

据法新社最新消息，美国前总统特朗普周一排除了重返推特的可能性，尽管马斯克在周一宣布接管该社交网络，特朗普在接受美国广播公司福克斯新闻采访时说，"我不上推特，我要留在TRUTH上"。特朗普推特账号在2021年1月被封。