势危：香港准特首指新闻自由毋须谈「捍卫」 官媒续要记协解散

香港/新闻自由

随着《港区国安法》和煽动罪名令三间敢言新闻机构结业后，香港新闻自由被形容为势危，但惟一特首候选人李家超表示，新闻自由一直存在，「不需要用捍卫呢个字」，他更拒绝在「竞选」阶段与香港惟一的记者工会会晤。与此同时，迹近本地官媒的《大公报》刊登评论文章，指记协这工会若不自行解散，便只余取缔这一途径。

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自2012年起，两届特首选举共六名候选人都曾签署香港记者协会的《新闻自由约章》，承诺当选后定当捍卫新闻自由，并立法营造更加开放的社会环境；不过，当选特首几无悬念的惟一候选人李家超昨(24日)被问及会否捍卫新闻自由时表示，新闻自由一直存在，「不需要用捍卫呢个字，已经存在嘅嘢就已经存在，」重申新闻自由受《基本法》保障，港府非常强调，但新闻自由必须符合法律原则，因为香港是法治之区，任何人的行为及活动必须受法律规限。

至于过去数届特首候选人均会出席记协举办的公开论坛，以讲解其对新闻自由的看法，但李家超至今未应记协之邀出席，李解释，记协需向港府提供资料，待处理相关事情后，才有可能接触。

不过，记协主席陈朗升今早在电台节目表示，该会已于3月8日向职工会登记局提交数据，不知道不久前还是港府第二把手的李家超是否知道还有什么程序未处理，故而不欲与记协会面。

记协是香港惟一的记者工会，已成立超过半世纪，并按例每年向职工会登记局提交报告，但在保安局长邓炳强质疑记协立场和会员组成以及《大公报》等由香港中联办全资附属机构拥有的媒体指记协是与外国有关的政治组织后，登记局1月向记协发信，要求该会解释过往举行的活动、反对修订逃犯条例的立场或出版的书籍等如何符合工会所订宗旨。有关行动被质疑是向记协施压，因为该局之前已向在反修例运动中敢言的工会，包括香港言语治疗师总工会和医管局员工阵线索取数据，理由是工会正被用作与其宗旨或规则抵触的用途。

在刚过去的星期六，记协在网上举行特别会员大会，以委任新的核数师，并讨论需否修改会章以配合「未来方向」，其间有会员提出是否「解散」，但没有结论。

《大公报》今在第十版的评论版刊登以《新闻背后》为栏目、《自行解散是记协唯一出路》为题的文章，再指记协不是记者专业团体，而是一个长期受外国政治势力操控的政治组织，早日自行解散是唯一出路；如果以为有外国势力撑腰，就可以无视香港的法律，最终将面对「法律的严惩」。詨章形容记协是「乱港多年的『伪工会』」，在国安法实施、选举制度完善、「爱国者治港」原则全面落实下，已经再无出路，解散就是其唯一出路，否则只会被取缔。

除了记协面对压力之外，港府研议中的假新闻法、基本法23条的立法工作等，均被指对言论和新闻自由造成冲击，忧虑香港赖以成功的信息自由亦被窒碍，

削弱香港区域信息中心的地位。