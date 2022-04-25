北京封城前夜？居民恐慌性囤粮

中国-新冠病毒

2022年4月25日，中国北京，居民们在一个临时的核酸检测点排队。

北京朝阳区周一宣布对区内大部区域升级管控，区内居民“足不出区”，几小时后，当局再宣布北京11个区26日起实施全员核酸检测，这是要紧步上海后尘、封城的节奏吗？环球时报评论员胡锡进则以严重的语气形容北京发起了“保卫战”。

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奇怪的是，北京新一波疫情22日爆发以来，官方宣布的数字，至25日感染病例总共只有70例，其中朝阳区最多，46例，但当局下令“足不出区”，这里面究竟有重大隐情，还是担心奥米克戎感染势头迅猛？

北京市政府发言人当地时间25日晚宣布，当局决定在朝阳区已开展核酸检测基础上，26至30日对东城、西城、海淀、丰台、石景山、房山、通州、顺义、昌平、大兴等10个行政区及经济开发区共11个区域人员，实施三轮核酸检测。

如此，北京只剩下延庆、门头沟、平谷、怀柔、密云五个远郊尚未进行全员核酸检测，但以目前节奏看，似乎在所难免。

北京会封城吗？在上海封城前，上海当局一直说，上海不会封城，一直到3月26日，当局还信誓旦旦，上海作为国际都市，怎么会封城？现在，北京给人的感觉是弥漫着一种说不清楚的恐慌气氛。

上海封城后吃饭难、求医难、为抢菜大打出手，因为急症得不到救治而丧生的惨痛教训让北京人不寒而栗。纽约时报报道，在朝阳区这个最具现代气息拥有多个豪华购物中心和天价公寓的区，高端超市里已经排起了长队，各个家庭争相囤积食物。

许多北京人感觉当局要求大规模全员检测，俨然是封城前兆，根据中国网络传递的各种消息，已经有北京民众主动组合互助团购群组自保，还有人建议囤积药品，并推举家人当“大白”以图方便。

恐慌情绪正在蔓延北京，根据中央社报道，一张由上海人撰写、题为『致北京小伙伴一些血的经验』的截图，23日起在中国网络广为流传，其中列出11大项建议囤积的食品及相关用品，一时成为北京民众的囤货指南，当晚，北京人纷纷奔向商场抢购，24日达致高峰，货架被一扫而空。

北京封城阴影浓重，前环球时报总编胡锡进25日发文章，并以“北京正发起一场极为关键且有全局意义的保卫战”命题，语调不可谓不严重。

胡锡进称，“上海何时能够控制住疫情尚不可知，北京如果再大规模沦陷，冲击将是难以想象的”，胡锡进称朝阳区要求居民“足不出区”，“这是北京市从未有过的管控升级。”

放在过去，“对封城的极端前景北京人会觉得很遥远，但因为有了上海的前车之鉴，它也不是完全不可想象了”。

胡锡进称，上海已经封了，如果北京也封城，“那么即使最终在付出巨大代价后实现了清零，其意义也已经大打折扣。”

不到一周，就是中国“五一”长假了，北京封城，对中国影响重大。但如果按照习近平要求上海“彻底清零不动摇”的政策，北京为了清零，封城的可能性极大，但是，北京是中共政权重地，牵一发而动全身，北京会为了清零而封城吗？

尽管，从科学的角度来看，中国绝对划一的清零政策本身就很荒谬，封城封国，也不见得能够把病毒清零。

纽约时报报道，北京的官员希望避免重蹈上海的覆辙，然而，党的领导人似乎决心捍卫他们的“清零”目标。

在世界绝大部分地区均以开放式管理应对新冠疫情之际，中国政府仍严重依靠封锁措施，以实施中共领导人习近平的“清零”战略，尽管这样做已经付出沉重的社会和经济代价，造成的人道灾难无法估量。

但是，中共领导人已经把清零作为制度优越性的标志，胡锡进认为付出巨大代价去封城，意义大打折扣，这可能并不是中共最高领导人的想法。