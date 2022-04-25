台湾外交部贺马克龙连任盼持续强化台法关系

台湾/法国大选

法国总统马克龙连任成功，台湾外交部今天表示，已经透过台湾驻法国代表处向法国政府及人民，表达台湾政府诚挚祝贺；并说，台法是理念相近的民主伙伴，期待台法关系在马克龙总统领导下持续强化，共同维护台海与印太地区和平。

广告 继续浏览后续

台湾外交部今天发布新闻指出，根据法国内政部公布的总统选举开票结果，由共和国前进党（LRM）候选人马克龙（Emmanuel Macron）总统胜选连任。对于法国人民透过民主选举程序展现民意，顺利选出国家领导人，外交部第一时间已训令驻法国代表处向法国政府及人民，包括马克龙总统本人，表达台湾政府的诚挚祝贺。

外交部表示，台湾与法国共享自由、民主、人权等普世价值，双边关系近年来，在马克龙领导下持续深化，各领域交流不断提升，包括台法就重要关键议题进行对话、台湾在法国南部科技文化重镇增设驻普罗旺斯办事处，以及2022年法国公布新版印太战略首次纳入台湾等。

此外，法国行政部门在「七大工业国组织」、法澳及法日2+2外交暨国防部长联合会议等场合的声明，都一贯明确表达对台海和平稳定的重视；法国参议院及国民议会去年更首度分别通过友台决议，支持台湾参与国际组织；法国参议院及国民议会并先后筹组重要代表团来访，表达对台湾的力挺。台湾驻法国代表吴志中大使，也数度受邀进入法国国会两院出席听证会。这都是台法双边关系日益密切友好的明证。

台湾外交部强调，期待台法关系在马克龙领导下持续强化。台湾期待秉持互惠互利精神，共同致力双边关系的繁荣发展、维护台海与印太地区的和平稳定，及以规则为基础的国际民主秩序。