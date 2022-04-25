学者高敬文：马克龙连任令法中和法港关系维持 可能不利对华经贸 未有制裁香港共识

法国/政治

现任总统马克龙成功连任，法国国家科学研究中心熟悉东亚事务的高敬文教授(Prof. Jean-Pierre Cabestan)向本台指出，法中关系应没有大变化，但欧盟的中国政策因对华磨擦增加，反而会影响法中关系和政策，估计会对经贸发展有不良影响；至于法港关系，香港的最大变化已经发生，只要香港保持高度开放，法港关系不会大变，即使香港现时人权自由日缩，欧盟亦未有共识像制裁新疆般制裁香港，预料日后即使有，可能只会针对领导人。

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选举期间，台湾媒体以《马克龙：台北与北京的首选》为题标示法国国际关系研究院研究员朱利安(Marc Julienne)分析法国大选后的中法及台法关系走向的文章，可见相对于另一候选人玛丽娜·勒庞（Marine Le Pen），中国宁愿法中关系保持不变，但中国国家主席习近平在马克龙成功连任后大半天向对方拍发贺电，这个不先不后的时间点，亦反映了中方接受但不想过于肯定现时中法关系的态度，毕竟，法国外长勒德里昂(Jean-Yves Le Drian)前年的说法是「中国是法国的伙伴；在贸易和经济等领域，中国是竞争对手；而在政治体制上，中国属于敌手。」

现时身在波兰讲学的法国科研中心东亚研究中心研究员高敬文在专访中指出，这种法中关系变化不会很大，马克龙指连任不光是政策的延续，针对的是内政，以达到改变政策以争取6月的国民议会选举可保持执政党拥有过半数议席。

美国、北约团结不利对华政策

他又说，法国现时虽是欧盟理事会轮值主席国，但马克龙受欧盟中国政策影响多于马克龙影响欧盟的中国政策，而欧盟与中国近期磨擦很大，尤其是俄乌战争开打以来，情况日益加剧，而马克龙看重的，是保持法国的经济利益，故此预料，法中的战略关系会维持，但经贸会受到直接冲击，会有不好的影响，尤其是在高科技和能源方面；另外，美国和北大西洋公约组织国之间日趋团结，对华有统一战线，这对中国没有好处。

高敬文教授认为，问题在于中国作实行保护政策，对外资的市场准入限制很大，以致法国和欧洲企业觉得不受中国欢迎。他举例说，中国会以转让最高科技作为进入中国市场的条件，这是很多企业不愿意的，因为转让之后，法国和欧洲企业更难与中国企业竞争。

谈到法国与香港关系，高敬文教授指出，法港关系虽要服膺于大的法中关系，但仍有不同，因为香港经济较为开放，法国企业进入非常容易；至于香港的

「新情况」令当地的人权自由受到很大限制，「一国两制」备受破坏，但香港可以放心，因为欧洲国家没有制裁香港的共识，不会出现好像针对新疆一样的制裁。他预料，日后欧盟即使要制裁香港，亦将会十分有限，可能只是针对领导人，而不是政策上的制裁。

被问及香港国际金融和经贸中心地位日后若因北京政策收紧而每况愈下时，会否减弱法国对香港捍卫人权自由的支持时，高敬文说，香港最大的变化已经发生，但亦可见其国际中心地位是日益靠近中国的国际金融中心，幸而中国的市场巨大，故香港现时最大的问题不是政治上，而是因应防疫而订定的隔离政策。